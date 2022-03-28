Рецензия СИА-ПРЕСС на новый мюзикл сургутского драмтеатра

Мюзикл «Однажды в Verone» – адаптация классической трагедии «Ромео и Джульетта» на современный урбанистический лад. Казалось бы, что можно привнести нового в эту печальную историю о настоящей любви, против которой встал весь мир? Но сургутский драмтеатр и в этот раз удивил. Скажу сразу, что я впервые попала на постановку подобного жанра, но впечатление осталось весьма приятным.

Начнем с того, что развитие сюжета происходят в баре «Veronа», где встретились двое молодых людей. Их матери уже давно враждуют, но ничто не мешает воссоединиться двум любящим сердцам. Обстановка весьма урбанистическая: ярко-красная неоновая вывеска, дым, разрисованные граффити бочки вместо столов. Костюмы артистов также соответствовали общему антуражу: стильно, модно, молодежно.

Как положено мюзиклу, было много танцев и песен. Актеров было задействовано много, но ни один из них не находился на сцене «просто так». Каждый достаточно четко выполнял свою роль – танцевали или пели, при этом, когда появлялись «главные роли», их диалог не перебивался на фоне общего многообразия лиц.

Музыкальные номера, к слову, на любой вкус – тут и песни групп «Звери», «Ленинград», и «Ориентация север» Лолиты Милявской, и «Молния» Димы Билана, и множество других композиций, некоторые из которых исполнила обаятельная Алёна Поль. Подтанцовывали и подпевали зрители всех возрастов.

Мой вердикт: рекомендую к просмотру. «Однажды в Verone» – очень красочный семейный мюзикл, который пробудит интерес к театру у молодежи и романтическое весеннее настроение.