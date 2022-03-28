16+
Логотип Сиапресс
USD  95,6618   EUR  105,2662  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ?

Рецензия СИА-ПРЕСС на новый мюзикл сургутского драмтеатра

Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ?
Фото: СМДТ

Мюзикл «Однажды в Verone» – адаптация классической трагедии «Ромео и Джульетта» на современный урбанистический лад. Казалось бы, что можно привнести нового в эту печальную историю о настоящей любви, против которой встал весь мир? Но сургутский драмтеатр и в этот раз удивил. Скажу сразу, что я впервые попала на постановку подобного жанра, но впечатление осталось весьма приятным.

Начнем с того, что развитие сюжета происходят в баре «Veronа», где встретились двое молодых людей. Их матери уже давно враждуют, но ничто не мешает воссоединиться двум любящим сердцам. Обстановка весьма урбанистическая: ярко-красная неоновая вывеска, дым, разрисованные граффити бочки вместо столов. Костюмы артистов также соответствовали общему антуражу: стильно, модно, молодежно.

Как положено мюзиклу, было много танцев и песен. Актеров было задействовано много, но ни один из них не находился на сцене «просто так». Каждый достаточно четко выполнял свою роль – танцевали или пели, при этом, когда появлялись «главные роли», их диалог не перебивался на фоне общего многообразия лиц.

Музыкальные номера, к слову, на любой вкус – тут и песни групп «Звери», «Ленинград», и «Ориентация север» Лолиты Милявской, и «Молния» Димы Билана, и множество других композиций, некоторые из которых исполнила обаятельная Алёна Поль. Подтанцовывали и подпевали зрители всех возрастов.

Мой вердикт: рекомендую к просмотру. «Однажды в Verone» – очень красочный семейный мюзикл, который пробудит интерес к театру у молодежи и романтическое весеннее настроение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:51, просмотров: 71, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Второй мост через Обь построят на год позже 1598
  2. ​Спасти вокзал 1183
  3. ​Население кинулось затариваться лекарствами 426
  4. ​Покачи сменят мэра 245
  5. «Бум новостроек» в Сургуте: как долго он продлится и что будет с рынком первичной недвижимости дальше? 239
  6. ​Еще один парк под многоэтажки? 223
  7. Достал соседку: югорчанин проник в чужую квартиру и угрожал женщине ножом из-за жалобы на шум 109
  8. Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ? 71
  9. За сутки 168 югорчан заболели коронавирусом 68
  10. ​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке 65
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3682
  2. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 3538
  3. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 3517
  4. ​«А мы будем!..» 3449
  5. ​Испанский стыд 3126
  6. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3116
  7. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 2671
  8. Покупателей для сургутского Агентства воздушных сообщений не нашлось 2326
  9. ​ВТБ запускает новый вклад на три месяца 2303
  10. ​Не та мобилизация 2106
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18006
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6604
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6547
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5925
  5. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 5872
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5814
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 5769
  8. ​Не читайте газет 5256
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5104
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 4929

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика