Депутаты Сургута обсудили проблемы поселка Дорожный

В поселке Дорожном близ Сургута выявили ряд значительных проблем. Во время очередного заседания комитета по социальной политике местной Думы депутаты рассмотрели вопрос о нехватке там автобусов и учреждений дошкольного образования.

На данный момент в Дорожном имеется один частный детский сад на 90 мест, но некоторые дошкольники вместе со своими родителями ездят в город. Возможность разместить новый частный объект есть и даже были желающие, которые обращались в администрацию за разрешением для его перепланировки.

«Мы были вынуждены им отказать на основании Жилищного кодекса в связи с отсутствием необходимых документов», – уточнил главный архитектор Владимир Астраханцев.

В департаменте образования рассказали, что стоимость услуг частного детсада составляет 10 000, однако родители могут получить сертификат дошкольника и получить скидку в размере 4 000 рублей.

Инициатор рассмотрения вопроса депутат Дмитрий Нечепуренко отметил, что жители в связи с отсутствием удовлетворимого транспортного сообщения испытывают множество неудобств. На данный момент добраться до микрорайона можно на общественном транспорте №23, 110, 119, 69. «Действительно, на сегодняшний день планы по организации дополнительного транспорта отсутствуют. Желания у частных перевозчиков, с учетом нынешнего пассажиропотока, тоже нет. Однако упоминался проект, в результате которого преобразится вся транспортная система обслуживания. Мы полагаем, что в любом случае будут изменения, но насколько глобальные – не могу ответить», – заявил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Народный избранник предложил добавить большой автобус на этот маршрут и приобрести место для размещения дошкольного учреждения: «У меня одна просьба: добавить один автобус на маршрут 110. Он должен быть на остановке «поселок Дорожный» в 7:20. Напряженность по этому вопросу среди жителей поселка растет с каждым днем, поэтому прошу не снимать его с повестки дня», – резюмировал Нечепуренко.