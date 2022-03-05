Жители интернета горько шутят о происходящем в России и мире

События последних недель ввергают огромное количество людей в состояние тревоги, расстройства и подавленности. Тем не менее, жители интернета не изменяют себе, и даже в тяжелейшие времена продолжают генерировать различные мемы и шутки — на этот раз, довольно горькие и черные. Сами себе они при этом напоминают знаменитый оркестр, который продолжал играть даже в момент, когда «Титаник» уже столкнулся с айсбергом и шел ко дну. Предлагаем вам хоть ненадолго отвлечься и посмотреть на интернациональное интернет-творчество последних недель.

Признайтесь, вам тоже хотелось бы вернуться в те времена, когда главной проблемой был Леонардо ДиКаприо без «Оскара» какой-то там коронавирус?

«Миллениалы, которые проживают третий «кризис, который бывает раз в жизни» за пять лет»

Одно слово в этом меме мы были вынуждены заменить

Новые обстоятельства требуют несколько видеоизменить подход к актуальному искусству...

...а также к классике.

Сейчас только и разговоров о том, как перенести вал новостей

Телевизионная классика нам всем в помощь

Современные проблемы требуют современных решений

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Обсуждение санкций — еще одна неотъемлемая часть нашего бытия, и она с нами надолго

Куда без американского рэпера 50 Cent при обсуждении курса рубля? Правда, сейчас актуальнее уже 60 рублей

У всех сейчас свои сожаления

И не только айфон, к слову

Известному сатирическому изданию «Панорама» тоже очень тяжело генерировать интересный и неожиданный контент, но оно старается, как может

Берегите себя и своих близких!