16+
Логотип Сиапресс
USD  105,8124   EUR  115,6212  

Новости

Больше новостей
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

«Вечером после новостей смотрю фильмы ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться»

Жители интернета горько шутят о происходящем в России и мире

«Вечером после новостей смотрю фильмы ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться»
Фото t.me/top_twit, t.me/yaplakal,

События последних недель ввергают огромное количество людей в состояние тревоги, расстройства и подавленности. Тем не менее, жители интернета не изменяют себе, и даже в тяжелейшие времена продолжают генерировать различные мемы и шутки — на этот раз, довольно горькие и черные. Сами себе они при этом напоминают знаменитый оркестр, который продолжал играть даже в момент, когда «Титаник» уже столкнулся с айсбергом и шел ко дну. Предлагаем вам хоть ненадолго отвлечься и посмотреть на интернациональное интернет-творчество последних недель.

Признайтесь, вам тоже хотелось бы вернуться в те времена, когда главной проблемой был Леонардо ДиКаприо без «Оскара» какой-то там коронавирус?

«Миллениалы, которые проживают третий «кризис, который бывает раз в жизни» за пять лет»

Одно слово в этом меме мы были вынуждены заменить

Новые обстоятельства требуют несколько видеоизменить подход к актуальному искусству...

...а также к классике.

Сейчас только и разговоров о том, как перенести вал новостей

Телевизионная классика нам всем в помощь

Современные проблемы требуют современных решений

У европейцев свои поводы для беспокойства: «Когда ты слышишь о 100 миллиардах евро, которые будут выделены для Бундесвера»

Обсуждение санкций — еще одна неотъемлемая часть нашего бытия, и она с нами надолго

Куда без американского рэпера 50 Cent при обсуждении курса рубля? Правда, сейчас актуальнее уже 60 рублей

У всех сейчас свои сожаления

И не только айфон, к слову

Известному сатирическому изданию «Панорама» тоже очень тяжело генерировать интересный и неожиданный контент, но оно старается, как может

Берегите себя и своих близких!


нравится (8) не нравится (10)
05 марта в 13:44, просмотров: 1684, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Собачник из Сургута заплатит за нападение питомца на ребенка 779
  2. За сутки 712 югорчан заболели ковидом 619
  3. В поддержку онкобольного ребенка из Нижневартовска вновь проведут благотворительную ярмарку 609
  4. В феврале в Сургуте родилось семь двоен 564
  5. В Нижневартовске открыли новый филиал детской поликлиники 551
  6. ​Новая жизнь 546
  7. Около половины россиян готовы отказаться от товаров фирм, закрывших свои филиалы в РФ 437
  8. У 303 югорчан омикрон протекает как ОРВИ 418
  9. Мужчины и женщины на рынке труда: топ-10 ярких отличий 405
  10. Наталья Комарова поручила проверить рост цен на детские товары 343
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 8538
  2. ​Школы Сургута эвакуируют 4804
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 4070
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 3968
  5. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 3887
  6. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 3571
  7. Из-за угрозы минирования эвакуировано 31 образовательное учреждение Сургута 3440
  8. ​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске 3257
  9. Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России 3163
  10. ​Не читайте газет 3145
  1. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 10473
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 9945
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9273
  4. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8618
  5. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 8538
  6. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 8470
  7. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8318
  8. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 7950
  9. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7945
  10. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика