В октябре 2026 года в Сургуте зарегистрировали 665 чрезвычайных и иных происшествий с несовершеннолетними. Среди них – 27 отравлений, 17 случаев, когда дети получили травмы в ДТП, и четыре самовольных ухода из семьи или государственного учреждения. Об этом сообщила городская комиссия по делам несовершеннолетних.

За месяц комиссия рассмотрела 98 административных дел. Половина из них касалась неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей, еще 35 – нарушений правил дорожного движения. Комиссия назначила 76 штрафов на общую сумму 169,8 тысячи рублей. Из них 36 штрафов получили несовершеннолетние и 40 – взрослые. Десять дел прекратили.

В октябре также выявили 34 семьи в социально опасном положении. В них живут 47 детей. Еще 43 семьи, в которых растут 57 детей, признали находящимися в трудной жизненной ситуации.

В 17 случаях комиссия решила рассмотреть вопрос об ограничении или лишении родительских прав. В то же время в 31 семье завершили программы реабилитации после того, как родители изменили свое поведение.