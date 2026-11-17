Сегодня на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Думы города Сургута мной был вынесен вопрос обращения в адрес Минэнерго о необходимости интенсификации работ над проектом постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего Положение о зонах минимальных расстояний до магистральных и технологических трубопроводов. В результате обсуждения члены комитета приняли решение поддержать такое обращение, подключив к нему Ассоциацию муниципалитетов Югры.

О чем вообще речь?

В 80-е годы прошлого века, когда было принято решение о строительстве Сургутского завода стабилизации конденсата (ЗСК), также были запроектированы две ветки трубопроводов для прокачки нестабильного конденсата по маршруту Уренгой — Сургут. По действовавшему тогда СНиП 2.05.06-85 защитная зона у трубопроводов составляла 1000 метров. При проектировании трубопровода учитывался действовавший Генеральный план города 1979 года, поэтому трубы проходили значительно севернее города.

Активно развивавшиеся в то время район Аэропорта, поселки Дорожный, Таежный, а также многочисленные дачные кооперативы не попадали в защитную зону. Таким образом, трубопроводы никак не могли мешать развитию Сургута, все было учтено, но в 90-е годы в СНиП были внесены существенные изменения, в том числе увеличена зона минимальных расстояний для данного вида трубопровода до 5000 м. Тогда возникла коллизия: действующий СНиП предполагал защитную зону, но формально она не была установлена, и проблем с застройкой этой части города не было.

Так, например, появился новый жилой район на Дорожном и несколько коттеджных поселков, проведена реконструкция аэропорта, а у жителей появилась возможность свои дачные домики перевести в категорию жилых домов и прописаться там.

Все изменилось в 2017 году, когда сведения о защитной зоне были внесены в ЕГРН. После этого все капитальное строительство севернее реки Черной было заморожено, при этом в охранную зону попали более 7 500 индивидуальных жилых домов и 80 иных объектов капитального строительства. Единственная возможность строительства сохранилась для индивидуальных жилых домов, которые ставились на кадастровый учет до сентября 2025 года.

Тогда поменялась методика постановки на учет, и теперь узаконить объект можно лишь в том случае, если удастся доказать, что он был построен до 2017 года, или согласовать его размещение с собственником трубопровода.

К чему это привело?

Несмотря на имеющуюся жилую застройку северной части города, мы не можем здесь развивать социальную инфраструктуру, строить новые школы, детские сады, поликлиники, магазины, аптеки и т. д. Вместо этого приходится организовывать подвоз детей в доступные школы, нет возможности реконструировать сургутский международный аэропорт, чтобы он соответствовал современным требованиям, даже не можем построить новую парковку.

В тяжелую ситуацию попало индивидуальное жилищное строительство, развитие которого является одним из приоритетов для муниципалитета. Земель в городе для такого вида жилья практически не осталось. Кроме того, сургутяне, которые брали ипотеку на строительство дома по условиям льготных программ кредитования, должны были за два года поставить построенные дома на кадастровый учет, но изменения правил постановки привели к отказам. Вследствие этого люди рискуют оказаться без жилья и вынуждены вернуть деньги банкам или перекредитоваться под коммерческий процент. Сложилась парадоксальная ситуация: строить нельзя, но жить можно — город стал заложником этой ситуации.

Еще больше обострилась ситуация в августе 2026 года с вступлением в силу Федерального закона № 301-ФЗ, напрямую запрещающего строительство в зоне подтопления, а в эту зону попала вся южная и восточная часть города, включая Пойму и Ядро центра города. Таким образом, город оказался зажат между молотом защитной зоны конденсатопровода и наковальней зон подтопления. Нам просто некуда стало развиваться!

Депутаты и чиновники администрации города с 2017 года искали решение проблемы, в том числе в суде, но, к сожалению, найти его тогда не получилось.

Что изменилось сейчас?

В июле 2025 года Минэнерго РФ разработало проект постановления Правительства, который подразумевал изменение защитных зон для нефте- и газопроводов. В частности, для нашего конденсатопровода защитная зона сокращается до 2000 метров, а аэропорт может даже находиться в 1200 метрах. Проект постановления был направлен на оценку регулирующего воздействия, к нему был выдвинут ряд замечаний, большей частью юридического характера, и с сентября прошлого года он находится без движения.

Безусловно, приоритетом власти в нашей стране является обеспечение безопасности населения, а нестабильный конденсат — довольно опасная штука, но эксперты Минэнерго уверены, что пятикилометровая зона для трубы диаметром 0,7 м с учетом современных технологий мониторинга и защиты избыточна.

Разрешить все накопившиеся в этом районе Сургута градостроительные проблемы без принятия данного постановления Правительства невозможно. Важно понимать, что столь остро проблема соседства города с трубопроводом стоит именно в Сургуте. Дело в том, что даже у магистральных газопроводов диаметром 1400 мм защитная зона составляет не более 700 метров, перекачка же нестабильного конденсата — это специфическая история именно для нефтегазовых регионов.

Поэтому именно мы должны быть наиболее заинтересованы в нахождении безопасного, но разумного решения!

Спасибо всем коллегам и администрации за поддержку сегодняшнего решения. Надеюсь, сообща нам удастся ускорить работу над проектом!

P. S. Для понимания масштаба проблемы прикладываю схему защитных зон: действующей — 5000 метров и перспективных — 2000 и 1200 метров.