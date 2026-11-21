В опросе СИА-ПРЕСС 89,2% читателей проголосовали за то, чтобы разместить сургутский театр актера и кукол «Петрушка» в бывшем кинотеатре «Аврора» или другом подходящем здании. За строительство собственного здания театра, даже если ждать придется до 2035 года, высказались 7,8% участников. Еще 2,9% затруднились с ответом.

Идею разместить «Петрушку» в «Авроре» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили на фоне переноса сроков строительства культурных объектов. Новое здание театра планируют открыть в 2034 году, а Городской культурный центр «Строитель» – в 2035-м. Оба срока сдвинулись на пять лет.

Изначально в здании «Авроры» хотели открыть многофункциональный молодежный центр. Сейчас обсуждают вариант с Домом культуры, а для молодежи предлагают выделить отдельное пространство на цокольном этаже. Здание готовят к обследованию. В 2027 году на обследование, экспертизу и разработку проекта со сметой планируют направить около 17,5 млн рублей. После этого город сможет оценить стоимость капремонта и начать искать деньги на работы.