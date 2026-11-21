В Лянторе одновременно капитально ремонтируют главный корпус городской больницы, взрослую и детскую поликлиники. Стоимость работ только на двух объектах превышает 546 млн рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В зданиях создадут доступную среду для маломобильных жителей и оборудуют комфортные зоны ожидания. Работы проводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Площадь трехэтажного главного корпуса больницы составляет 7,8 тысячи квадратных метров, стоимость его ремонта — 405 млн рублей. Сейчас строители обновляют кровлю и подвальные помещения: демонтируют старое покрытие и изношенные коммуникации, укладывают изоляцию и готовят основание под гидроизоляцию. В отдельных помещениях завершается чистовая покраска стен и потолков.

На ремонт двухэтажной детской поликлиники площадью 2,5 тысячи квадратных метров направили более 141 млн рублей. Подрядчик демонтировал старую отделку, выполнил стяжку пола, утеплил цоколь, обновил входные группы и отмостку. Сейчас рабочие прокладывают систему отопления.

Здание взрослой поликлиники площадью 2,4 тысячи квадратных метров готово примерно на треть. На объекте завершили черновую отделку, гидроизоляцию кровли, укладку настенной плитки и монтаж теплового пункта. Продолжаются устройство инженерных сетей и отопления, а также возведение межкомнатных перегородок.

Первый этап модернизации Лянторской больницы завершился в 2024 году. Тогда отремонтировали подъездные пути и входные группы, реорганизовали зону приема пациентов во взрослой поликлинике и реконструировали кровлю детского отделения. Работы обошлись почти в 29,5 млн рублей. Подробнее – в материале siapress.ru.