В Уральском федеральном округе сохраняется спрос на врачей, лаборантов и комплектовщиков. Об этом сообщили аналитики hh.ru, которые изучили вакансии по 192 профессиям и выделили 13 специальностей с устойчивым спросом и возможностью больше зарабатывать с опытом.

Где берут без опыта

Для упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков без стажа открыты 87% вакансий. Медианная зарплата в таких объявлениях составляет 72,6 тысячи рублей, а в предложениях для кандидатов со стажем от трех до шести лет – 90 тысяч.

Охранникам без опыта доступны 69% вакансий, администраторам – 55%. В этих двух профессиях медианные предложения составляют в среднем 58,8 тысячи рублей для новичков, 63,2 тысячи при стаже от года до трех лет и 73,4 тысячи при стаже от трех до шести лет.

Где за стаж предлагают больше

Среди квалифицированных специалистов аналитики выделили лаборантов, диспетчеров, операторов производственных линий и котельных, администраторов магазинов и торговых залов, поваров, пекарей и кондитеров. В этой группе без опыта открыты в среднем 34% вакансий, а медианные предложения для кандидатов со стажем от трех до шести лет составляют в среднем 106,3 тысячи рублей.

У лаборантов разница особенно заметна – 50,1 тысячи рублей по медиане в объявлениях для новичков и 127,9 тысячи для специалистов со стажем от трёх до шести лет. У операторов производственных линий и котельных эти суммы составляют 70,1 и 118,3 тысячи рублей, у поваров, пекарей и кондитеров – 57,3 и 107,2 тысячи.

Сколько предлагают врачам и другим специалистам

В вакансиях для врачей без требований к стажу медианная зарплата составляет 98,5 тысячи рублей, а при опыте от трех до шести лет – 151,6 тысячи. У специалистов служб безопасности эти суммы составляют 61,2 и 110,6 тысячи рублей.

В подборку также вошли юристы, геологи, менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности, начальники транспортных отделов и директора магазинов и торговых сетей. У геологов зарплатные предложения различаются более чем вдвое в зависимости от требований к стажу.