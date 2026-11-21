Число заявок в этом году на регистрацию товарных знаков в Роспатент выросло на 11,5%. При этом женщины подали около 18 тысяч заявок, что на 19% больше прошлогодних данных. Цифрами совместного исследования поделились в ВТБ и платформе «Онлайн Патент».

Там выяснили, что в день предпринимательницы заявляют около 66 брендов, против 55 годом ранее. Чаще всего регистрировали товарные знаки в сфере рекламы и управления бизнесом, образования, развлечений и культуры.

«Регистрация товарного знака — один из шагов к развитию собственного бренда. Россияне все чаще задумываются не только о запуске бизнеса, но и о том, как защитить его на перспективу», — пояснил Спартак Солонин, старший вице-президент ВТБ.

В число популярных сфер вошли медицина и косметология, там активность возросла на 53%, в ИТ и науке — на 39%, в строительстве и ремонте — на 35,5%, а в направлении ресторанов и гостиниц — на 30,8%. А в сегменте одежды и обуви активность снизилась на 11%.