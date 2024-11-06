Брусника развивает 35 микрорайон Сургута

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Брусника продолжает развивать 35 микрорайон. Стартовали продажи в доме 7. Традиционно это полузамкнутый квартал переменной этажности - главный принцип- сомасштабность архитектуры человеку.

Эстетика и ритм города

Брусника применяет коллекционный подход на каждом этапе строительства - архитектура, двор, общественные пространства внутри дома - сочетаются между собой и создают ощущение продуманного и благополучного пространства. В Новине используется архитектурная коллекция, разработанная международным архитектурным бюро AEDAS.

Основной фасад выполнен в сдержанных тонах. Архитектурная выразительность достигается за счёт фасадной ритмики, сочетания разных оттенков штукатурки и чередования летних помещений. Акцентная секция, выполненная из композитных панелей, размещается со стороны оживленной улицы, позволяет реагировать на городской контекст.

Геометрия для жизни

На первых и последних этажах каждого дома Брусники- и “семерка” не исключение - расположены квартиры с более высоким- до 3,9 метров - потолками. Двухуровневые с выходом на террасу на кровле, со вспомогательными помещениями, мастер-спальнями . В новом доме таких квартир всего шесть, все расположены на последнем, восьмом этаже.

Три квартиры в новом доме - и вовсе с отдельным входом. С террасами с видами на восток и на закат, у двух есть собственный цокольный этаж. Такие квартиры - это дом в доме: по желанию в цоколе можно оборудовать небольшой спортзал, мастерскую или винный погреб.

На средних этажах располагаются условно - стандартные квартиры. Планировки продуманы для разных сценариев жизни. Есть и студии для молодых людей, и квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Всего в доме 329 квартир, а еще 237 парковочных мест, они расположены в минус первом этаже, и 178 кладовых, куда удобно убрать сноуборд, сезонные шины и разнообразный инвентарь - а балкон освободить для отдыха на свежем воздухе.

Здесь живу - здесь и бизнес

Первые этажи в домах Брусники- всегда используются под небольшие магазины, барбершопы, учебные центры и салоны красоты. Их открывают в том числе жители Новина. В седьмом доме спроектировали 14 коммерческих помещений, одно из которых расположено на -1 этаже. Бизнесменам стоит рассмотреть возможность жить и вести свое дело в одном месте - хороший трафик платежеспособной аудитории в Новине обеспечен. В Новине уже представлены магазины одежды- INKO, Trendy Shop, Детишки Делишки, Салоны красоты: Belko, Babor, Салон стрижки, OZON, магазины продуктов: Бристоль, Кружка, кафе: Меджик Ролл, Чайная лавка, Формула кофе, Кофешоп, а еще магазины мебели, аптеки и цветочные магазины, лаборатория Helix, студия In Form и школа рисования График.

Двор их детства

Большинство покупателей квартир в Новине старше 35-лет и застали дворы из девяностых - со сломанными качелями, клумбами и “лебедями” из шин. Дворы Новина, прежде всего, безопасны, а еще красивы и разнообразны в любое время года. Видеонаблюдение, замкнутый контур и социальный контроль - жители Брусники спокойно отпускают своих детей погулять во двор.

Его пространство разделили на несколько зон. Тихие приватные уголки находятся на отдалении от шумных площадок для подростков и малышей.

Машинам во двор Новина въезд запрещен, даже для выгрузки и погрузки мебели. Для этого подъезды спроектировали со сквозными входами - во двор и на уличную часть.

Открывая окно, жители Новина слышат пение птиц и чувствует запах цветов и трав. Ландшафтные архитекторы Брусники поддерживают во дворах биоразнообразие. С первого года жители дома видят уже взрослые деревья высотой 10 метров, а не саженцы-трехлетки, кустарники, которые служат буфером между приватными и активными зонами отдыха, цветы и травы, которые поочередно расцветают с начала сезона и до самого октября.

А еще во дворах Брусники часто проводят фотосъемку местные бренды - общественные пространства Новина сразу задуманы как инстаграмные локации.

В этом году впервые театр “Петрушка” представил свой перфоманс во дворе Новина - так что двор стал на пару часов сценой, а дети получили новый эстетический опыт.

Заехать в Новин всей роднёй

В Бруснику часто переезжают семьями - купили небольшую квартиру, через пару лет решились на более просторную, а первую оставили для родителей. Часто (до 10%) случаев, на переезд решаются, придя в гости к друзьям. Оказывается, можно жить с лобби вместо подъезда, с зеленым инстаграмным двором, отпустить ребенка гулять и не бояться за его безопасность, наблюдать закаты с собственной террасы или балкона.

Соседей не так много, как бывает в современных новостройках, так что в Новине жители знают друг друга в лицо - пересекаются на занятиях в локальных клубах и секциях, ходят в одни и те же магазинчики и кофейни. Здесь принято приветствовать друг друга при входе в лифт и собираться во дворе с детьми в теплое время года. Благополучная и современная жилая среда притягивает все новых людей. Узнайте, кто из ваших знакомых живет в Новине. Зайдите на чай и посмотрите, какой разной может быть жизнь в Сургуте.

Запишитесь на просмотр - в проекте есть и готовые квартиры, и узнайте, как переехать в Новин даже без первого взноса и получить деньги на отделку квартиры.

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