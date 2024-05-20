ТОП ведущих застройщиков представит жителям ХМАО загородные дома и квартиры в новостройках

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24 мая 2024 в ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет выставка недвижимости «Город & Загород Экспо». На одной площадке будут представлены загородные дома и квартиры в новостройках от ведущих городских застройщиков и строителей ИЖС. Экспоненты готовят выгодные акции, скидки и сезонные предложения. Не пропустите, выставка пройдет всего один день!

«По многочисленным просьбам жителей ХМАО на одной площадке впервые будут представлены коттеджные поселки и городские новостройки. Это очень удобно – посмотреть и сравнить сразу большое количество предложений, познакомиться лично с представителями компаний, а не просто полистать рендеры на сайте, получить расчеты по стоимости строительства дома, подобрать земельный участок, определиться с жилым комплексом, в котором вы будете жить ближайшие 5-10 лет», - рассказала Ксения Осипова, организатор выставки.

На выставке посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов, узнать о новых городских жилых комплексах, стоимости и условиях покупки квартир, ипотечных программах. Для предпринимателей и инвесторов будет интересно увидеть варианты коммерческой недвижимости, которую предлагают застройщики.

Экспоненты готовят выгодные сезонные акции и специальные ценовые предложения, а при заключении договора прямо в день выставки можно получить весомую скидку от 100 000 рублей.

«В предстоящей выставке участвуют только надежные и проверенные временем строительные и девелоперские компании – все новостройки сданы в срок, жилые комплексы получают высокие награды за концепцию, качество и сервис, а сами участники не раз удостаивались звания лучших представителей отрасли*», - отметила Светлана Ярославцева, организатор выставки.

В выставке недвижимости в Сургуте принимают участие следующие компании:

Городские застройщики

Тюменская домостроительная компания,

Группа компаний «ЭНКО»,

Группа компаний «СтройМир»,

Строительная экосистема «Звезда».

Девелоперы и строительные компании (ИЖС)

Строительная компания «Ситистрой»,

Строительная компания «АСК Групп»,

Строительная компания «PRO ДОМ»,

Строительная компания «Стабилис»,

Девелоперская компания «Монолит».

На сцене «Город & Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости в строительстве и обустройстве дома. Вас ждут презентации жилых комплексов и коттеджных поселков. Расписание выступлений размещено на сайте.

В конце выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных подарков от партнеров и участников проекта. Среди подарков – профессиональный садовый гриль, набор шашлычника, сертификат на покупку земельного участка у «АСК Групп» номиналом 200 000 рублей, три сертификата номиналом по 100 000 рублей на покупку квартиры в любом жилом комплексе строительной экосистемы «Звезда», футболки, кепки, термокружки и многое другое.

Еще один уникальный подарок для финального розыгрыша предоставил партнер проекта - Витражная мастерская Тиффани.

«Мы изготовили уникальный фонарь, выполненный в классической технике витражей Тиффани. Это не краска и не пленка, а специальное витражное стекло разных цветов и оттенков, каждое стеклышко обладает своим светопропусканием – это сделает ваши домашние вечера по-настоящему уютными и немного волшебными», - рассказали в Мастерской.

Чтобы ваше посещение выставки было максимально комфортным, организаторы рекомендуют заранее пройти онлайн-регистрацию и получить бесплатный билет. Регистрация на сайте zagorod.site/surgut86 позволит посетителям сэкономить время на заполнение электронной формы в день выставки, а компаниям-участникам вывести на стенд достаточное количество менеджеров.

Информационные партнеры проекта: "Новый город. Любимая газета сургутян", Информационно-аналитический портал Siapress.ru, Радиостанция Ретро FM.

Когда и где пройдет выставка:

24 мая 2024 (пт) | с 10:00 до 19:00

ТРЦ «Сургут Сити Молл», г. Сургут, ул. Югорский тракт 38

Вход бесплатный. Регистрация посетителей: zagorod.site/surgut86

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Положение о розыгрыше подарков: zagorod.site/gift

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ИП Осипова Ксения Сергеевна