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​Новые подходы к архитектуре

Брусника устроила экскурсию в Новин для арт-сообщества Сургута

​Новые подходы к архитектуре
Фото: Брусника

Erid: 2SDnjeniMkU

Представители компании познакомили гостей с подходом к проектированию и строительству жилья, принятому в Бруснике. Дизайнерам провели экскурсию по проекту, рассказали об особенностях квартир, позволив пофантазировать о возможном сценарии жизни в квартире. Уникальность планировки - наличие цокольного этажа и отдельного входа. Это новый формат “дом в доме”, он подойдет любителям жить в собственном доме, не уезжая из города.

Задачей дизайнеров было рассмотреть разные сценарии жизни в этой квартире в дополнение к тем, что придумали архитекторы Брусники. Таких в городе всего 4, а в продаже - всего одна. Особенность планировки - сразу две террасы, отдельный вход и цокольный этаж с естественным освещением.

Специалисты Брусники предлагают обустроить эту квартиру для семьи с ребенком.

Вход в квартиру - через отдельную прочную дверь - со двора. Терраса при входе - часть личного пространства. На ней достаточно места для организации летней обеденной зоны. Зимой жители Брусники украшают входные двери венками, а террасы - гирляндами и еловыми ветками. Это уже добрая традиция Новина.

Первый уровень квартиры совмещает приватную зону хозяев - она в противоположном конце от входа- и гостевую - поблизости от прихожей. Просторная кухня-гостиная подходит и для приема большой компании, и для организации домашнего кинотеатра и на случай, если в гости нагрянули родственники, чтобы посмотреть на знаменитые сургутские закаты.

Хозяевам отведена просторная мастер-спальня с гардеробной, ванной и дополнительной мягкой зоной отдыха. Утром удобно собираться на работу, не создавая лишний шум и не ожидая своей очереди в ванну. Детская расположена рядом с комнатой родителей. Обе окнами смотрят на восход, а еще у них есть выход на просторную террасу. Летом здесь можно обустроить рабочее место, накрыть стол для завтрака, а зимой поставить новогоднюю елку и залить горку для катания малышей или поиграть в снежки.

Цокольный этаж архитекторы предлагают использовать для обустройства уютной библиотеки с камином или спортзала. За естественное освещение отвечает световой приямок.

После экскурсии дизайнеры провели мозговой штурм, поделились друг с другом идеями обустройства квартиры и своим взглядом на современное комфортное жилье и создали для нее список идей, которые Брусника подарит будущему покупателю. Забронировать ее можно тут.

628415, Россия, Сургут, Югорский тракт, 2/1

+7 (3462) 77-91-26

Erid: 2SDnjeniMkU
Реклама. ИНН 6671382990
ООО «Брусника». Специализированный застройщик»


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Сегодня в 09:20, просмотров: 70, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru 
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