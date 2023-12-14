Брусника устроила экскурсию в Новин для арт-сообщества Сургута

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Представители компании познакомили гостей с подходом к проектированию и строительству жилья, принятому в Бруснике. Дизайнерам провели экскурсию по проекту, рассказали об особенностях квартир, позволив пофантазировать о возможном сценарии жизни в квартире. Уникальность планировки - наличие цокольного этажа и отдельного входа. Это новый формат “дом в доме”, он подойдет любителям жить в собственном доме, не уезжая из города.

Задачей дизайнеров было рассмотреть разные сценарии жизни в этой квартире в дополнение к тем, что придумали архитекторы Брусники. Таких в городе всего 4, а в продаже - всего одна. Особенность планировки - сразу две террасы, отдельный вход и цокольный этаж с естественным освещением.

Специалисты Брусники предлагают обустроить эту квартиру для семьи с ребенком.

Вход в квартиру - через отдельную прочную дверь - со двора. Терраса при входе - часть личного пространства. На ней достаточно места для организации летней обеденной зоны. Зимой жители Брусники украшают входные двери венками, а террасы - гирляндами и еловыми ветками. Это уже добрая традиция Новина.

Первый уровень квартиры совмещает приватную зону хозяев - она в противоположном конце от входа- и гостевую - поблизости от прихожей. Просторная кухня-гостиная подходит и для приема большой компании, и для организации домашнего кинотеатра и на случай, если в гости нагрянули родственники, чтобы посмотреть на знаменитые сургутские закаты.

Хозяевам отведена просторная мастер-спальня с гардеробной, ванной и дополнительной мягкой зоной отдыха. Утром удобно собираться на работу, не создавая лишний шум и не ожидая своей очереди в ванну. Детская расположена рядом с комнатой родителей. Обе окнами смотрят на восход, а еще у них есть выход на просторную террасу. Летом здесь можно обустроить рабочее место, накрыть стол для завтрака, а зимой поставить новогоднюю елку и залить горку для катания малышей или поиграть в снежки.

Цокольный этаж архитекторы предлагают использовать для обустройства уютной библиотеки с камином или спортзала. За естественное освещение отвечает световой приямок.

После экскурсии дизайнеры провели мозговой штурм, поделились друг с другом идеями обустройства квартиры и своим взглядом на современное комфортное жилье и создали для нее список идей, которые Брусника подарит будущему покупателю. Забронировать ее можно тут .

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