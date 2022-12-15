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Ипотека по карману: как увеличить площадь и сменить окружение

Рассказываем на примере семьи из Сургута

Ипотека по карману: как увеличить площадь и сменить окружение
Фото: Новин

Валерий и Наталья живут в двухкомнатной квартире в панельном доме. Два их сына выросли и переехали, а супругам хочется не только расширить пространство квартиры, а еще и жить в более благополучном и современном месте.

Супруги, сразу отмели “вторичку”:

  • Нам нравится подход современных застройщиков - во дворе “Новина” нет машин, в подъезде установлен комфортный лифт, есть тёплый подземный паркинг. Территория закрыта и под охраной, - рассказывает Валерий.
  • Мы выбирали новостройку и хотели, чтобы квартира была не в старой “панельке”. “Новин” для нас - самое то. Не очень высокие дома, двор-сад. И рядом с работой, и с парком - район для нас знакомый, - отмечает Валерий.

Квартира с одной спальней и кухней-гостиной в “Новине” добавила семье 14 квадратных метров жилой площади. В кухне-гостиной установлено окно в пол. Вид на закат с седьмого этажа будет каждый день разным и всегда нескучным.

У супругов появилась просторная спальня, из кухни-гостиной сделан выход на лоджию - на ней Наталья планирует выращивать цветы. Отдельная прачечная поможет поддерживать порядок.

  • Окончальное решение купить именно эту квартиру мы приняли из-за планировки, - отмечает Наталья, - мне всю жизнь не хватало места для хранения вещей, а здесь есть большая ниша для шкафа-купе. Комнаты правильной, почти квадратной формы. Постирочная - это сверх моих ожиданий. Отдельная комната для хранения, стирки и утюжки вещей - я думала, такое бывает только в загородном коттедже.

У супругов было два автомобиля, один из которых они решили отдать в качестве первоначального взноса: программа авто-трейдин действует в Бруснике с декабря. Автомобиль выкупили всего за 1 неделю. Средства, вырученные от продажи, стали первоначальным взносом за новостройку. На остаток суммы оформили ипотеку с господдержкой под рекордно низкий процент - 1,99% годовых на весь срок кредита.

После переезда и ремонта квартиры в “Новине” супруги решат: что делать с их двухкомнатной квартирой в панельном доме.

Цена: 7 млн 500 тыс руб.

Первоначальный взнос за новую квартиру: 1 млн 500 тыс руб.

Сумма ипотечного кредита: 6 млн руб.

Ставка: 1,99% годовых в Совкомбанке

Срок кредита: 20 лет

Ежемесячный платеж: 30 324 руб.

В начале 2023 года семья получит ключи от “Новина”. Здесь уже выполнена предчистовая отделка - остается только наклеить обои, положить ламинат и расставить мебель. До переезда в новостройку семья останется жить в уже проданной квартире - это бонус от застройщика, чтобы сделать переезд бесшовным и комфортным.

К моменту новоселья во дворе зацветут деревья, посаженные ландшафтными дизайнерами Брусники прошедшей осенью. Двор-сад станет местом для прогулок и занятий спортом.

Сейчас команда Брусники активно готовится к передаче ключей новым жителям, а будущие новоселы - выбирают интерьеры для своих квартир.

Купить квартиру в “Новине” до конца декабря 2022 - это разумно и выгодно. Новые ипотечная ставка 1,99%позволяет расплачиваться за квартиру без ухудшения качества жизни. Предложение действует до 25 декабря 2022 года.

Запишитесь на просмотр, переезжайте в “Новин”.


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