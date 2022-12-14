Эксперты компании «Этажи» рассказали, что произошло с ценами, спросом и ипотекой в Сургуте в 2022 году

С января 2022 цены на первичное жилье в Сургуте медленно, но верно росли. По итогам ноября стоимость квадратного метра в годовом выражении подскочила на 15,5%, до 116,9 тысяч. Основное повышение пришлось на первую половину года; в сентябре цены практически остановили рост и сейчас находятся примерно на одном уровне.

«При этом девелоперы вручную регулируют цены на разные квартиры, делают спецпредложения. В предновогодний месяц они стараются предложить покупателям что-то особенно интересное и выгодное. Один из наших партнеров при покупке квартиры дает в подарок машиноместо в паркинге или келлер (кладовку) — это акция действует только в декабре», — рассказывает Лиана Кудрявцева, руководитель департамента новостроек компании «Этажи»в Сургуте.

Стоимость квартир на первичном рынке Сургута начинается от 3,5 млн, это цена за малометражную студию от 22 кв. метров. На покупку 1-комнатной квартиры площадью от 37 кв. метров потребуется от 4 млн с условием, что дом введут в эксплуатацию в конце 2023 года.

«Это начальные цены. В ЖК разного класса они могут сильно отличаться. Самыми ликвидными объектами по-прежнему остаются студии и однокомнатные квартиры, пользуются популярностью студии от 22 кв.м. В целом за год в ядре спроса не произошло значительных изменений», — отмечает эксперт.

Что касается спроса, то ноябрь-декабрь традиционно считаются пиковыми месяцами по сделкам с недвижимостью, и текущий год не стал исключением.

«Мы видим большую активность со стороны покупателей. На первые недели декабря он вырос на 11% относительно того же периода ноября, и на 61% по сравнению с октябрем. Это связано с вероятным завершением ипотеки с господдержкой 31 декабря 2022 года, о котором заявляли в Минфине. Сейчас по “Господдержке” действует ставка 7%, а с различным преференциями можно получить ставку и от 6%. Многие торопятся воспользоваться предложением, ведь разница ежемесячного платежа при рыночной и льготной ставке может составлять около 17 тысяч при сумме кредита, например, в 6 млн», — отмечает эксперт. Она добавляет, что в СМИ курсирует много слухов и споров о том, что господдержку могут продлить. Но даже если это произойдет, то условия, скорее всего, изменятся.

Как рассказывает Лилия Петухова, аналитик ипотечного рынка компании «Этажи», сейчас средний ипотечный платеж на квартиру в новостройке составляет 40,7 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 45 тыс. рублей.

«Ипотеку на новостройку реально взять по ставке 6,9%, тогда как на “вторичку” в среднем одобряют кредиты под 10,9%. По нашим клиентам можем сказать, что люди стараются накопить первоначальный взнос в районе 10-20%. Средняя сумма покупки на первичном рынке составляет 5,2 млн рублей», — говорит эксперт.

Впрочем, рассматривают покупатели и квартиры, которые перепродают дольщики. На такие варианты не будет действовать льготная ипотека, однако они тоже могут быть выгодными.

«В основном квартиру от дольщиков покупают люди, которые хотят жить именно в этом доме или в конкретной локации. Выгода при покупке зависит от нескольких факторов: первоначального взноса, одобренного процента и, конечно, от цели приобретения. В качестве долгосрочной инвестиции, например для себя, можно найти интересные предложения в этом сегменте», — прокомментировала Лиана Кудрявцева.

«В нашей компании работают эксперты рынка недвижимости, которые досконально знают все о каждом застройщике, каждой локации и помогут сделать правильный выбор. Мы не так часто покупаем недвижимость, поэтому лучше довериться профессионалам в данном вопросе, ведь цена ошибки может быть значительной. Нашими партнерами является крупнейшие банки страны, для наших клиентов действуют скидки и преференции, особые условия. Каждому клиенту мы выдаем сертификат, который гарантирует безопасность сделки и бонусы от наших партнеров. В “Этажах” сделка проходит по принципу одного окна — одобрение ипотеки, страхование, подписание договора — все это можно сделать не выходя из нашего офиса без лишних затрат времени», — резюмировала Лиана Кудрявцева.