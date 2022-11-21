История успеха топ-менеджера компании «Этажи» в Сургуте Ольги Рачковской

Это история о человеке, который сделал себя сам, о целеустремленности и характере, о любви к своему делу и к своей команде.

Ольга Рачковская работает в компании «Этажи» уже 12 лет. Она была одним из лучших риелторов, затем менеджером, который управляет риелторами, а после — руководителем отдела продаж и главным уже среди менеджеров. За эти годы ее доход вырос в десятки раз. Ольга уходила из компании, но почти сразу вернулась. Камбэк оказался триумфальным: сейчас в ее команде 120 человек и недавно она открыла офис «Этажей» в новом городе. Разберемся в истории успеха.

— Почему решили прийти в «Этажи»?

— В компанию «Этажи» я пришла в ноябре 2010 году. Если честно, на тот момент я понятия не имела кто такие риелторы. Как всё было: мне 34 года, моей подруге и коллеге по другой работе — 22 года. Мы ехали из Москвы, и она попросила меня сходить с ней на собеседование в какую-то новую для нашего города фирму по недвижимости.

Накануне я прочитала книгу «Богатый папа, бедный папа», и меня сильно впечатлил тот момент, где они вместе с супругой вышли из найма и пошли в недвижимость. Подумала еще — это знак, пойду хотя бы поддержу подругу и послушаю. Для себя я не рассматривала смену работы. Мне тогда было 34 года и у меня была «древняя» установка, что в таком возрасте на новое место, тем более в недвижимость, не возьмут.

На собеседовании все началось с брифинга. Нам показали мастер-класс откуда брать клиентов и как продавать. Меня это настолько впечатлило. Мне показалось, что это так легко, и удивлялась, почему другие не понимают того же. Я увидела простую схему: грубо говоря вот есть в газете колонка «продавцы», а в другой — «покупатели», они не знают друг о друге, их надо соединить и вот этим проводником стану я — риелтор. Для меня тогда именно так сложилась эта картинка, и, я подумала, что именно так можно работать.

— Сложно было уйти от привычного образа жизни? Как отреагировали близкие?

— Конечно, было страшно и непонятно. В моей жизни была стабильность, я тогда работала в торговле, была старшим товароведом. Казалось, что я ухожу в неизвестность. Но я рискнула, уволилась, несмотря на то, что мне начали предлагать должности повыше. Сейчас считаю, что это было лучшее решение.

Если говорить про деньги, то в универсаме в 2010 году я получала около 17-22 тыс. рублей. Средний чек по сделке в «Этажах» на тот момент был 60 тыс. рублей. Я верила, что у меня получится столько зарабатывать, я была готова расклеивать все эти объявления даже зимой в мороз. Моя мама в меня тоже верила, а вот некоторые знакомые были настроены крайне скептически — говорили, что не выйдет из меня никакого риелтора, что это все бесполезно. Если честно, меня это подстегивало еще сильнее. А потом они и сами начали работать в «Этажах».

— У вас было тогда обучение? Быстро получилось выйти на сделку и первый доход?

— Компания «Этажи» и тогда была ведущей на рынке для своего времени, но таких возможностей, которые есть у новичков сейчас еще попросту не были разработаны. Я сама очень много училась, постоянно читала. У меня была настолько высокая потребность в новых знаниях, что мой день начинался в пять утра, а спать ложилась в час ночи. Мне было важно полностью погрузиться в новую профессию, узнать все: про банки, про экономику, про политическую ситуацию в стране, про законы, про меры поддержки, про налоги.

Сейчас об этом можно спросить наших экспертов, тогда, когда мы начинали, — их практически не было. Мы добывали информацию сами. Если у меня, например, был вопрос по поводу Росреестра, я шла к начальнику местного отделения — к лицу, которое принимает решения, — и выясняла, все что нужно.

Первая сделка, как сейчас помню, была очень сложной, она была двойной. За нее я получила 60 тыс. рублей, это более чем в три раза больше, чем моя зарплата на прежнем месте работы. В первый год 60 тыс. рублей были моей целью по доходу в месяц, я записала эту сумму на стикере и повесила его на холодильник. На следующий год я подняла планку по доходу в стабильные 120 тыс. — до этой цифры тоже дошла довольно быстро. Затем, когда я стала еще и менеджером, уровень на листочке вырос «от 500 тыс»., по итогу выходило даже больше.

— А что еще вас мотивировало?

— Наверное, как раз мои собственные цели. В те годы у нас были популярны книги Брайана Трейси. В одной из них была мысль, что надо стать топ-менеджером международной компании. Я тогда об этом и мечтать не могла, но все равно добавила себе это желание.

А еще был интересный случай, после которого все завертелось. В 2012 году делегация от компании должна была поехать в Бостон на конференцию. Тогда наш директор Ильдар Хусаинов объявил конкурс по всей сети среди риелторов: трое самых лучших, с самой большой выручкой поедут в Америку в составе группы.

Я тогда не придала этому значения. На тот момент я была риелтором два года, научилась работать и с продавцами, и с покупателями, сделок было много и мне очень не хватало своей машины. Работала на свою цель: водительские права и автомобиль. И вот как-то летом мой доход составил около 500 тыс. за месяц.

Помню, поехала к родителям, уставшая, замученная. Тут мне звонит Ильдар Борисович, и говорит, что я выиграла, что я еду в Америку. Отвечаю: «Здорово!». А потом кладу трубку и как начну реветь. Думаю: «ну зачем мне сейчас эта Америка, у меня тут столько дел, а мне надо в Америку лететь». У меня не было даже загранпаспорта, да и страшно как-то. В итоге в Америку я не полетела из-за визового контроля, но мне выплатили приз, и я купила себе свою первую машину.

После того как у меня все стало так легко и естественно получаться, появилось желание чего-то большего. Я люблю обучать, мне до сих пор нравится быть наставником, и тогда я поняла, что хочу стать менеджером. Причем получилось и совмещать риелторскую практику, и обучать новичков. Моя команда была одной из самых сильных, мы приносили треть объема по сделкам в Сургуте. Когда из моих риелторов начали вырастать менеджеры, я подумала, а что если мне стать руководителем отдела продаж и «растить» уже менеджеров? Я написала проект, защитила его и перешла на новую должность.

— А потом вы ушли из «Этажей»?

— Не совсем. Так я проработала несколько лет. В 2017-2018 годах в моей команде было 43 риелтора. При этом у нас была высокая производительность и мы были всегда лучшими. Осенью 2019-го я ушла. Это было тяжелое решение. Как сейчас понимаю, я не справилась со своим выгоранием. Впрочем, оборачиваясь назад, не жалею, что попробовала себя в других сферах.

Недвижимостью я заниматься на тот момент точно не хотела, у меня было несколько идей. Одной из них был офис фрилансеров, мы собрали даже команду, которая готова была вести социальные сети для риелторов, но пандемия помешала развитию. Еще одной моей деятельностью стал косметологический кабинет. Я хотела в дальнейшем передать его дочери. Дело пошло, но я поняла, что это совершенно не мое.

— А как вернулись в «Этажи»?

— Параллельно у меня само собой получился тренинг. Ко мне часто приходили ребята из «Этажей» с просьбой поставить им разные навыки. Я поняла, что у меня есть к этому способности и тогда появилась программа по развитию личной эффективности. Я стала тренером. Без компании я прожила всего два месяца на тот момент. Потом мне позвонил директор «Этажей» по Сургуту и предложил вернуться в качестве коуча. Я поняла, что действительно не могу без «Этажей» и согласилась.

Коучем я проработала месяца четыре, это колоссальный опыт, я сама выросла. У нас есть доска почета и все, кто ко мне ходил на тренинги по навыкам — занимали первые позиции. Месяц проходит, они снова там. Меня стало затягивать снова в менеджерство.

В 2020 году я решила вернуться в «Этажи», но пришлось все начать с нуля. За восемь месяцев я создала себе команду, и мы стали лидерами по Сургуту по валовой выручке. Мои топовые риелторы улетели в Петербург и Турцию.

Сейчас я совмещаю работу менеджера и руководителя отдела продаж. Это очень тяжело, но у меня есть ассистент. И риэлтор, и менеджер, и руководитель — это разные профессии, но для всех в первую очередь важна экспертность. Потом, для менеджера и руководителя основой становится еще и команда. Я поняла, что не могу жить без нее, видимо вся моя сила в людях. Сейчас в моей команде 112 риелторов и 8 менеджеров.

Во второй раз проходить весь путь гораздо легче и понятнее. У меня есть цели — что я хочу, через сколько лет. Есть план, есть стратегия. Два месяца назад мне доверили открыть офис в городе Лянтор. Он уже начинает развиваться и приносить прибыль.

Кстати, мы не только находим продавцов и покупателей на квартиры в Сургуте и соседних городах. Уже год я занимаюсь еще и международными сделками, мои риелторы хорошо продают турецкие квартиры. Мы летаем в брокер-туры и знакомимся с местными девелоперами.

— Что бы вы сейчас посоветовали себе, когда только переступили порог «Этажей»?

— Мне кажется, я сделала все, что могла сделать. В начале было тяжело, но в эти времена я сравнивала себя с Томасом Эдисоном, как бы это не звучало. Я ходила и расклеивала объявления по дворам, и он, в своем полуподвале, делал огромное количество прототипов своей лампы, прежде чем добиться той самой идеальной. Это меня вдохновляло.

Я родилась в «Этажах» как профессионал, как эксперт. Здесь системный подход во всем. Только благодаря этому у нас есть не только результат на рынке, но и вырастают сильные личности. Я именно тот человек, который за 12 лет работы в компании сильно поменял уровень и качество жизни всей своей семьи.

И на моих глазах компания сама выросла: помню, как мы подавали рекламу на листочках специальному человеку, который уносил их в типографию. Сейчас достаточно нажать одну кнопку и реклама будет везде. Все настолько просто, удобно и в одной системе, что мне на должности руководителя иногда хочется провести пару сделок с квартирами. Я с гордостью всегда говорю, где я работаю. Это моя жизнь.

Для новичков у нас за эти годы сложилась целая школа риелторов: это серьезные эксперты, тренеры. Есть сильный менеджерский состав, даже сама система, по которой все работает — все в помощь. Вопрос только в желании. Здесь увлекательная и творческая работа, в которой невозможно не развиваться. Здесь колоссальные возможности. Но просто отсидеть на стуле и получить 100 тыс. рублей не получится.

— Что бы вы посоветовали новичкам, которые приходят в «Этажи»?

— Во-первых, не слушайте людей, у которых что-то не получилось. Люди склонны к негативизму, он легко цепляет и затягивает в пучину — это неверный путь.

Во-вторых, ставьте цели. Цель в нашей сфере нужно ставить как минимум на 12 месяцев вперед. В первые три месяца надо «пахать»: в это время нарабатываются навыки и знания. Затем надо стать таким профессионалом, чтобы к тебе шли, твои услуги покупали. На это нужно 6-12 месяцев. И мы всему этому учим, причем бесплатно. Новички платят за это только своим временем. Те, кто отдается на 100%, в итоге вырастают и уезжают в Турцию и ОАЭ.

Поэтому напишите свои цели, составьте планы и следуйте им. А еще, читайте книги, развивайтесь, будьте настойчивы и двигайтесь вперед.