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​Эта пятница будет самой черной. Брусника серьезно снизила цены на 100 квартир

Брусника решила сформировала в Сургуте честный промо-пул из 100 квартир различной площади и комнатности

​Эта пятница будет самой черной. Брусника серьезно снизила цены на 100 квартир
Фото: Брусника

В России День благодарения не празднуют. Но вторую половину ноября, тем не менее, многие ждут с нетерпением. Логично: это период, когда давно присмотренные вещи можно купить по самой выгодной цене. Квартиры — не исключение.

«Черную пятницу» в последние годы часто критикуют. Главное возражение — что продавцы накануне ноябрьской акции искусственно завышают стоимость товаров, а потом, приписывая привлекательный «минус», возвращают первоначальный ценник. Судя по октябрьскому опросу портала SuperJob, эта мысль близка 67% россиян.

Брусника решила сломать эту практику и сформировала в Сургуте честный промо-пул из 100 квартир различной площади и комнатности.

— Разнообразие было и остается одним из наших ключевых фокусов, — комментирует руководитель подразделения продаж Брусники в Сургуте Анастасия Спиридонова. — Эта идея красной нитью проходит через концепции мастер-плана, архитектуры, ландшафта, планировок. Мы не хотим строить типовое однообразное жилье, предполагающее реализацию минимума сценариев. Нам важно, чтобы дом объединял разных людей. Так мы пытаемся избежать сегрегации, создать насыщенную и интересную среду. Ровно тот же подход мы решили применить, формируя промо-пул. В него попали квартиры от 28 до 136 квадратных метров, подходящие покупателям с отличными потребностями.

Эта «Черная пятница» особенная еще и потому, что накануне Минфин РФ объявил, что льготной ипотеки в 2023 году не будет. Возможно, это последний шанс купить квартиру одновременно со скидкой и по сниженным ставкам.

Все квартиры, участвующие в «Черной пятнице» Брусники, можно увидеть здесь. Ниже приведем только три конкретных планировки из пула.

Пример 1. Бенто-квартира

Компактный размер этой студии в «Новине» компенсируется грамотной планировкой — на 28 метрах спокойно разместилось всё необходимое и чуть больше — для холостяка, только начинающего самостоятельную жизнь или для пожилой мамы, которой важно, чтобы всё было под рукой. Благодаря свободной планировке в помещении просторно и светло — панорамные окна выходят на юго-запад, а с учетом высоты — квартира расположена на 7 этаже — ее можно смело назвать видовой.

При входе спроектирована небольшая ниша для хранения вещей, зона приготовления пищи отделена от жилой. Благодаря балкону у квартиры есть большое окно в пол, а летом на нём можно пить чай и наслаждаться видами на городские пейзажи.

В «Черную пятницу» эта квартира обойдется дешевле на 200 тысяч рублей.

Старая цена 4,08 млн. руб.

Новая цена 3,88 млн. руб.

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Пример 2. Вид на Юг

Эта квартира для молодой семьи с перспективой пополнения. Пока не появился малыш - две из трех комнат можно использовать для приемов и развлечений.

Кухня-гостиная разделена на зоны - в одной удобно готовить обед и встречать гостей за столом, вторая предназначена для тихого отдыха - чтения книг или просмотра фильмов. Появился ребенок - и эту лаунж-зону легко отделить стеной, получится детская с выходом на террасу. Самая дальняя от входа и гостевой зоны комната- спальня хозяев. Здесь спроектирована вместительная ниша для хранения вещей.

Новым хозяевам в дополнение к этой квартире Брусника дарит кладовую - будет, где хранить запасной комплект шин и инструменты.

В Черную пятницу на покупке квартиры получится сэкономить 150 тысяч рублей наличными плюс цена кладовки - прилично.

Старая цена: 8,16 млн. рублей

Новая цена: 8,01 млн. рублей

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Пример 3. 10000 шагов

Эта квартира с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в проекте «Гудзон» почти как собственный дом: 115 квадратных метров полезной площади, прогулочная терраса с видами на школу и сквер, три просторные спальни, пять зон для хранения вещей и семь больших окон.

Для хозяев предусмотрена по-настоящему функциональная мастер-спальня. С отдельной ванной комнатой, гардеробной и видом на восток. Вторая спальня - угловая, и её можно переоборудовать под рабочий кабинет. Здесь особенно светло по утрам - окна выходят сразу на две части света.

В Чёрную пятницу на покупке этой квартиры получится сэкономить 700 тысяч рублей.

Цена без скидки: 14,34 млн. руб.

Цена со скидкой: 13,64 млн. руб.


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