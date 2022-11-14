16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2179   EUR  61,5416  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Роскошь или норма: как поменялись требования покупателей к новостройкам

Какое жилье ищут современные покупатели на первичном рынке жилья в Сургуте.

​Роскошь или норма: как поменялись требования покупателей к новостройкам
Фото: unsplash.com

В Сургуте на начало октября 2022 года возводится 290 тысяч квадратных метров, следует из данных портала наш.дом.рф. Это 22 дома и 5 тысяч квартир. Что кроется за этими цифрами? Эксперт компании «Этажи» рассказал, какие условия для жизни важны сургутянам.

«Сейчас, если опираться на наблюдения, собранные нами за октябрь, то одним из главных запросов со стороны клиентов стал ремонт «под ключ» в новых домах, — рассказывает Алсу Салихова, заместитель руководителя департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте. — Многим не хочется ждать сдачи дома и потом еще заниматься штукатуркой и обоями. На это нужны дополнительные средства, время и нервы. Людям хочется быстрее заехать в свою квартиру. Из этого вытекает еще один тренд: в первую очередь клиенты обращают внимание на проекты, которые сдаются в ближайшее время.Также покупателям важно купить квартиру уже после продажи собственной на вторичном рынке, и получить дополнительную субсидированную ставку по ипотеке от застройщика».

По словам эксперта, люди изначально могут выбирать более бюджетные варианты, но потом отказываться от них, потому что там не действует субсидированная ипотека от девелопера. При этом, если такое предложение есть в более дорогой квартире, и ипотечный платеж выходит приемлемым для бюджета семьи, — клиенты готовы рассмотреть возможность такой покупки.

«Отмечу, что сейчас люди внимательно смотрят на ежемесячный платеж и считают переплату — очень расчетливо подходят к покупке. По результатам продаж в октябре, квартиры, которые пользуются наибольшим спросом, можно разделить условно на две категории. Это лоты с площадью более 50 «квадратов» — их покупают чтобы улучшить свои жилищные условия. А также квартиры с небольшой площадью — они нужны инвесторам для сбережения собственных накоплений», — отмечает Алсу Салихова.

Если говорить про локации в городе, то тут все индивидуально, добавляет Салихова. Все зависит от наиболее посещаемых мест: где находится работа, школа детей, к какому месту есть привычка.

«Город не такой большой и жесткой привязки к месту у людей нет. В любую точку можно добраться достаточно быстро. Все ЖК условно можно разделить на ценовые сегменты и в каждом из них у нас есть партнеры с хорошими качественными предложениями. Мы поможем подобрать самый лучший вариант и поможет рассчитать и получить выгодные условия по ипотеке. Компании «Этажи» работает только с надежными партнерами, поэтому мы гарантирует безопасность сделки. Клиентам остается рассказать только о своих потребностях и желаниях, и наши специалисты помогут подобрать идеальный вариант», — резюмировала Алсу Салихова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:00, просмотров: 60, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Уже на этой неделе в Сургуте похолодает до -25 градусов 580
  2. В ХМАО умер сбитый фурой мужчина 409
  3. В России отклонили индексацию пенсий работающим пенсионерам 364
  4. В Сургуте с начала осени водители протаранили 41 ограждение 355
  5. В Югре поймали водителя, находящегося в розыске 354
  6. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 9% с 1 декабря 348
  7. Utair запускает рейсы из Сургута в Самару три раза в неделю 324
  8. В сургутском центре охраны материнства и детства 140 недоношенным малышам сохранили зрение 297
  9. 78% работодателей Югры опираются на рекомендации при трудоустройстве новых сотрудников 284
  10. Пожарные спасли пять югорчан за неделю 260
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3078
  2. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 2281
  3. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 2120
  4. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 1789
  5. ​Миллионы россиян варятся в культуре, обращенной в прошлое, поэтому не могут ни родить, ни воспринять ничего нового 1695
  6. ​Кого нельзя называть 1636
  7. В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок 1476
  8. ​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку 1473
  9. ​Цена жизни 1403
  10. Крупный силовик из ХМАО подозревается в получении взяток 1378
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10111
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 5055
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4749
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4376
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3894
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3799
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3669
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3307
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3260
  10. Почетный гражданин 3238

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика