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Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам

Собрали самые острые вопросы о рынке недвижимости

Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам
Фото: Этажи

После летнего затишья и медленного восстановления рынка недвижимости, сентябрь может показаться новым «черным лебедем». Но так ли это? Топовый специалист по недвижимости компании «Этажи» Сергей Носов ответил на вопросы о жилье и ипотеке, которые волнуют сургутян.

Какой прогноз на ближайшие три месяца, если не произойдет новых переломных событий?

После 21 сентября ощущался дисбаланс: пока одни снимали квартиры с продажи и отменяли практически готовые сделки, другие выставляли жильё на продажу с пометкой «срочно» и шли на скидки до 20%. Сейчас этот пик спал, а дисконт составляет 5-7%.

До конца года в Сургуте мы ожидаем стабильную ситуацию. Не будет резких всплесков или падений цен. Полка предложений будет активно пополняться, покупателям будет из чего выбрать.

Спрос в городе поддержат те, у кого остро стоит квартирный вопрос и люди со сбережениями. В октябре, много звонков и интересантов с хорошим первоначальным взносом или с накоплениями на полную стоимость квартиры. Люди понимают, что «бетон» — это один из немногих надежных инвестиционных инструментов.

По прогнозу на первый квартал 2023 года, спрос на вторичный и первичный сегменты снизится на 10%. В этом нет какой-то неожиданности, это сезонная реакция: после Нового года на рынке наступает затишье, если не брать в расчет экстраординарные 2022-2021 года.

Примерно на те же 10% могут снизиться цены. Причём в объявлениях они не упадут, а снижений будет за счёт торга при личной встрече, если говорим про вторичный рынок, и через акции у девелоперов.

Что происходит с ипотекой?

Спрос на ипотечные займы в сентябре вырос примерно на 9%. Многие торопились оформить кредит до повышения ипотечных ставок, которое мы наблюдаем в первой половине октября. В среднем банки подняли ставки на 0,3-0,5%: аналитики рынка считают, что это адекватные меры в текущих условиях.

Квартиры в новостройках на финальной стадии строительства и с ремонтом от застройщика (который можно включить в ипотеку) сейчас выглядят наиболее привлекательными - за счет льготных и субсидируемых ипотечных программ. В Сургуте ставки по программам субсидирования от застройщиков стартуют от 0,1%. Эти программы увеличивают стоимость квартир, но сохраняют для покупателей комфортный ежемесячный платеж, а иногда могут быть даже выгоднее, чем обычные льготные программы — эти нюансы лучше просчитывать со специалистом.

Будут ли расти ипотечные ставки?

До следующего заседания Центрального Банка, которое запланировано на 28 октября, никаких изменений уже не ожидаем. В ноябре всё будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке.

Я планирую покупать жилье, стоит ли делать это сейчас?

Если эта покупка «для себя», то ответ — да. По прогнозам, через полгода ситуация на рынке кардинально не изменится. Поэтому, если есть необходимость улучшить жилищные условия, то можно сделать это сейчас. Из рекомендаций: лучше иметь хотя бы 30% на первоначальный взнос.

Исключением станут условия, которые мы наблюдали в марте, когда ипотечная ставка находилась в районе заградительных 20%.

Сейчас на вторичное жилье ставка в среднем обозначилась на уровне 10,65%. А преференции для клиентов компании «Этажи» снизят ипотечную ставку ещё на 0,6%.

Выгодно ли сейчас продавать?

Если вы хотите продать жилье, чтобы купить новое - то сейчас самое подходящее время: вы сможете и продать выгодно, и найти для себя подходящую квартиру.

Сейчас средний срок продажи — 5-8 недель, но все зависит от самой квартиры и цены.

Средние цены на вторичные студии от 2,8 до 3,5 млн, стоимость однокомнатных квартир — в диапазоне от 3 до 4,5 млн. Двухкомнатные сейчас продаются от 5,4 до 8 млн, а трехкомнатные квартиры — от 6,7 до 10 млн.

Новостройки обойдутся дороже на 10-15%. Но за счет программ от застройщиков и банков ежемесячный платеж будет комфортнее, чем на вторичном рынке. По нашим подсчетам, ежемесячный платёж на новостройку может оказаться в два раза меньше, чем на аналогичную квартиру на вторичном рынке.

Стоит ли инвестировать?

Недвижимость всегда сохранит накопления, если вы покупаете её на долгий срок. Это стабильный актив, который можно передать по наследству.

При вложении денег в «бетон» на короткое время — от 1 года до 5 лет — важен точный расчет и оценка инвестиционного потенциала. В Сургуте найти такой комплекс довольно сложно, однако с «Этажами» можно совершать инвестиционные покупки по всей стране.

Сайт компании “Этажи”

Сергей Носов


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Сегодня в 18:00, просмотров: 78, комментариев: 0
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