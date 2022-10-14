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​Скидка на ипотеку 0,6%: партнерская программа ВТБ и компании «Этажи» снова в деле

С «Этажами» клиенты получают преференции с 2010 года

​Скидка на ипотеку 0,6%: партнерская программа ВТБ и компании «Этажи» снова в деле
Фото: Этажи

В сентябре банк ВТБ вернул компании «Этажам» преференцию по ипотечной ставке. Клиенты агентства недвижимости снова могут получить скидку на ипотечные программы в размере 0,6% от базовой ставки банка.

«Ставка для наших клиентов на 0,6% меньше, чем если бы они напрямую брали ипотеку в банке. За счет уменьшенной ставки сокращается размер ежемесячного платежа и переплаты процентов по кредиту», – рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Этажи» в Сургуте Лилия Петухова.

Эксперт отметила, что партнерские соглашения между компанией и банком делают покупку жилья доступнее. Это важно в условиях сегодняшнего рынка, когда наблюдаются предпосылки к росту ипотечных ставок.

Скидка действует при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости с использованием кредитных средств ВТБ. Также предложение распространяется на программу рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, если услуга рефинансирования оказывается при содействии ипотечных брокеров компании «Этажи».

Федеральная риэлторская компания «Этажи» и банк ВТБ являются многолетними партнерами. Совместно принятые решения помогают компаниям значительно улучшать качество сервиса и делать ипотеку более доступной для своих клиентов.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 113, комментариев: 0
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