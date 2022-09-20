Разбираемся с экспертом компании «Этажи», что такое апартаменты, зачем они нужны и кому выгодны.

Страсти по статусу апартаментов не утихают. Ешё летом глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов объявил, что их не приравняют к жилью, и они не попадут под действие жилищного кодекса. Но в сентябре в ходе «Сибирского строительного форума-2022» его заместитель Александр Аксёненко высказался за то, чтобы уравнять апартаменты и жилье в правах, так как они стоят дешевле квартир, и многие люди приобретают их для жизни.

Что такое апартаменты?

Апарт-комплексы можно сравнить с дореволюционными доходными домами. Юнит — так называются «квартира» в апарт-комплексе — это фактически гостиничный номер с санузлом и кухней, который можно купить для проживания или для сдачи в аренду.

Апартаменты выгодны для инвестирования: для этого они и созданы. Юниты приносят в год в среднем 7-12% от их стоимости. Учитывая расходы на ремонт и содержание, вложения окупаются за 7–10 лет - примерно на 30% быстрее, чем инвестиционные жилые квартиры.

«Юниты стоят на 15-25% дешевле, чем аналогичное жилое помещение, потому что застройщику не нужно обеспечивать апарт-комплексы социальной инфраструктурой: школами, больницами, детскими садами. Поэтому такие проекты выгодны и девелоперам, и покупателям, которые получают помещения по сниженной стоимости», — рассказывает Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.

В чем подвох?

Главная особенность — недвижимость в апарт-комплексах считается нежилой. При этом юнит может находиться в одном доме с жилыми квартирами, только в отдельном подъезде или корпусе. При этом здание с апартаментами может не отличаться по качеству от обычного дома.

Из юридического статуса вытекают минусы: высокий налог на имущество, дорогая квартплата и невозможность использовать льготные ипотечные программы и меры господдержки при покупке.

«Налоговая ставка зависит от региона. Обычно это 0,5-2% в год от кадастровой стоимости: если юнит стоил 4 млн, то ежегодно нужно отчислять в налоговую 20-80 тысяч, это нужно учитывать в инвестиционном плане. Тарифы ЖКУ применяются как для коммерческих помещений — примерно на 20% больше, чем на квартиру. Также после покупки нельзя получить налоговый вычет, нельзя участвовать в госпрограммах и вложить, например, маткапитал. Кроме того, в апартаментах невозможно зарегистрироваться. Однако для инвесторов низкая цена на апарт-объекты перечеркивает все минусы», — отмечает Анастасия Нохрина.

В каком городе искать апартаменты?

В Сургуте есть дом на проспекте Мира, 53/1, в котором часть квартир представлена в формате апартаментов, и цены на них были на 20-30% ниже, чем на жилые квартиры. Сейчас строится «Апартамент-клуб» на ул. Щепеткина, там лоты будут продаваться после ввода в эксплуатацию дома.

«В Сургуте апарт-проектов немного. Поэтому компания „Этажи“ помогает инвестировать в данный вид недвижимости любом городе России. Выезжать из Сургута необязательно: специалисты по недвижимости организуют онлайн-просмотр объектов, дадут свою экспертную оценку, помогут оформить ипотеку и будут сопровождать сделку на каждом этапе. В дальнейшем офис „Этажей“ в городе покупки поможет безопасно сдать апартаменты в аренду и получать гарантированный пассивный доход», — резюмировала Анастасия Нохрина.

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