Эксперты компании «Этажи» узнали, чего боятся жители Сургута при покупке жилья

Эксперты компании «Этажи» провели исследование и узнали, чего боятся жители Сургута при покупке жилья.

Почти половина респондентов боятся стать жертвой мошенника; 34% считают, что у них нет юридических навыков для заключения сделки, еще 23% не знают, как правильно оценить недвижимость, поэтому опасаются переплатить.

Еще один страх связан с получением ипотеки: 14% опрошенных не знают, как подобрать для себя выгодную банковскую программу. А 4% вообще не готовы заниматься покупкой жилья и оформлением кредита.

«Часто люди приходят в компанию «Этажи» за гарантией безопасности сделки. Они боятся, что будут проблемы с документами, из-за которых можно потерять и деньги, и права на купленную недвижимость, поэтому доверяют сделку экспертам.

Что касается страха переплатить — это правда, иногда клиенты так впечатляются жильем, что соглашаются на все условия продавца. Поэтому на просмотре квартиры нужен тот, кто сможет объективно рассмотреть ситуацию, оценить реальную рыночную стоимость, провести грамотный осмотр, чтобы после покупки не было неприятных сюрпризов, и успешно провести торги», — рассказывает Анастасия Нохрина, руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Сургуте.

Также эксперт отметила, что опасения по поводу ипотеки тоже не беспочвенные. «Если вы не знаете о программах госсубсидирования и предложениях от разных банков, то можете взять кредит под завышенный процент. Компания «Этажи» работает со всеми крупными банками и помогает оформить ипотеку по самым выгодным условиям», — подвела итог Анастасия Нохрина.