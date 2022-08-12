Рассказываем, какие курсы проводят эксперты по недвижимости, как долго длится обучение и какая стипендия их сопровождает в компании «Этажи».

Средний доход специалиста по недвижимости составил от 70 тысяч рублей, сообщают в компании «Этажи». Опытные риелторы зарабатывают и больше — от 100-200 тысяч рублей. Чтобы дойти до таких высот, как отмечают в компании, стоит начать обучение профессии. Программа, как выяснилось насыщенная, но интересна — лучше ничего не пропускать.

«Когда к нам попадают новички, они начинают обучаться по базовой программе. Она длится четыре недели и включает в себя несколько блоков. В качестве спикеров в обучении выступают тренеры учебного центра, руководители и сотрудники департаментов, привлекаем также и отдел продаж для обмена опытом», — рассказывает Татьяна Бажина, руководитель учебного центра в компании «Этажи» в Сургуте.

Если развернуть календарь обучения, то увидим, что каждый день начинается с лекции. Например, первая неделя посвящена знакомству с профессией и инструментам привлечения клиентов. Есть занятия по риелторской рекламе, воронке продаж и разбор кейсов. После теории всегда идет практическая часть — можно обработать звонки клиентам и рассчитать желаемый доход, и, наконец, проработка пройденного на специальном учебном портале.

Обучение в следующую неделю по структуре такое же, но темы другие. Будущие риелторы изучают девелопмент, документооборот, юридические вопросы и аналитику. В третью и четвертую — начинается профильное обучение, где еще больше внимания уделяется практике и работе с наставником.

«Каждый новичок, — отмечает Татьяна Бажина, — может в течение двух месяцев получать стипендию. Ее размер каждый определяет самостоятельно: от 10 до 25 тысяч рублей».

По окончании базовой программы каждый «студент» сдает экзамен. Он состоит из двух частей: тестирование по знаниям и экзамен по навыкам продаж. После успешной сдачи можно будет получить сертификат о прохождении обучения первого месяца. Бывают ситуации, при которых новичкам не получается набрать нужные баллы. В таких случаях есть вторая попытка — пересдача.

«Программа для новичков насыщенная, но учиться здесь интересно и продуктивно. До «Этажей», я была связана с юриспруденцией, и все равно каждый день узнаю что-то новое для себя даже в юридическом блоке. Что мне сразу понравилось — на собеседовании у hr-специалист индивидуально подходит к каждому будущему риелтору. Учитываются все предпочтения по работе. Сейчас мне помогает очень хороший и современный менеджер Анастасия Блинова. Она курирует самую молодую команду. В компании я всего второй месяц, но нам уже удалось перевыполнить месячный план. А завтра у меня состоится первый задаток. В «Этажах» работают очень квалифицированные специалисты с большим опытом, у них действительно хочется учиться», — рассказывает Мария, начинающий риелтор компании «Этажи» в Сургуте.

В среднем срок выхода на первую сделку составляет меньше месяца. За каждым новичком закреплен наставник, который сопровождает его на всех этапах сделки.

«Все эксперты обязательно проходят обучение по юридическому блоку. Подготовкой документов к каждой сделке занимаются опытные юристы нашей компании. Они всегда могут проконсультировать новичка по возникшим в ходе сделки вопросам. И конечно, тот факт, что компания гарантирует безопасность каждой сделки собственными средствами, говорит о том, что мы тщательно следим за чистотой сделок. Риска нет ни для новичка, ни для его клиента. Все проходит по регламентам качества компании», — отмечает Татьяна Бажина.

Доход новичок получает сразу после закрытия сделки, отмечает руководитель учебного центра в компании «Этажи» в Сургуте. По итогам июля, в среднем новички на третий месяц работы получают 40,8 тысяч рублей, а уже на шестом месяце — от 54,9 тысяч до 70 тысяч рублей. Риелтор со стажем от года, как правило, имеет средний доход от 70 тысяч и выше, без ограничений, рассказывает эксперт.

«Чтобы попасть на обучение в компанию «Этажи» сначала нужно пройти собеседование с HR-менеджером. К нам приходят кандидаты из разных профессиональных сфер, часто не связанных с продажами или недвижимостью. В первую очередь мы обращаем внимание на компетенции, которые необходимы для работы с клиентами, а именно: клиентоориентированность, убедительная коммуникация, ориентация на результат и саморазвитие. Затем новички проходят проверку службы экономической безопасности и начинают тест-драйв. В его рамках уже можно ходить на лекции. У нас цикличное обучение. Формирование новых групп новичков в компании происходит еженедельно», — резюмировала Татьяна Бажина.