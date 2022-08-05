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Аналитики ожидают всплеска спроса на жилье: условия для покупки — лучшие в этом году

Покупатели снова берут квартиры: спрос растет

Аналитики ожидают всплеска спроса на жилье: условия для покупки — лучшие в этом году
Фото: Этажи

Снижение ключевой ставки Центробанком до 8% и удешевление ипотеки уже сказались на показателях спроса на квартиры. Покупатели снова вернулись на рынок.

Как заявила Татьяна Решетникова, специалист по ипотечному кредитованию компании «Этажи», уже в первые дни после снижения ключевой ставки число ипотечных заемщиков резко выросло на 12%. По мнению аналитиков, сейчас наиболее благоприятное время для приобретения недвижимости в этом году.

«Центробанк снижает ключевую ставку уже пятый раз подряд в текущем году, однако дальнейшего удешевления кредитов ждать не стоит. Банки уже менее охотно уменьшают проценты, так как ситуация на рынке нормализуется и приток клиентов восстановился. Снижать дальше ключевую ставку Центробанку, исходя из сегодняшней ситуации, также маловыгодно: это может привести к росту цен, в том числе и на недвижимость. Выгода от низкого процента будет нивелирована этим подорожанием», — заключили специалисты компании «Этажи».

По словам экспертов, сегодня наиболее выгодные ипотечные программы на покупку жилья в новостройке — «Господдержка 2020» и «Семейная»: ставки по ним ниже ключевой благодаря госсубсидированию. Также актуальна ипотека для IT-специалистов со ставкой 5% годовых.

Что касается вторичного рынка недвижимости — можно единоразово «купить» снижение ипотечной ставки в банке. Однако на такие действия решаться рекомендуется после консультации с профессионалом, чтобы точно рассчитать выгоду от такого шага.

Все нюансы оформления ипотеки сегодня знают специалисты компании «Этажи». Они могут помочь подать анкеты на получение кредита в банки и получить деньги под наиболее выгодный процент на рынке.


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05 августа в 18:00, просмотров: 946, комментариев: 0
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