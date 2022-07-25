30 июля в Сургуте пройдет велоквест

В субботу, 30 июля в 12:00 состоится мероприятие для всех жителей Сургута. Организатор — застройщик ССТ.
Всех, кто любит кататься на велосипеде, решать ребусы, отгадывать загадки и просто обожает дух соперничества — приглашают на масштабный велоквест.
Участников ждёт увлекательное приключение по интересным местам города, продуманный маршрут с заданиями, яркие эмоции и отличная компания. Команды, которые покажут лучшие результаты — получат призы от партнеров:
● дома «Азбука», «Клюква» и «Severin»
● квартал «Булгаков»
● дом ZIMA
● игровой центр «Exit games»
● барбершоп «Man’s place»
● студия GASTRONOM маникюр и брови
Участие в велоквесте бесплатное. Возрастное ограничение — 14+
Как зарегистрироваться?
- Позвать друзей и собрать команду от 2 до 4 человек
- Заполнить анкету здесь.
Такое мероприятие точно нельзя пропустить! Регистрируйтесь и ставьте напоминание, чтобы не забыть.
Когда: 30 июля (суббота)
Во сколько: 12:00
Старт: ул. Ивана Захарова 9/2 (Центр продаж ССТ)