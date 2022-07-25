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Сургутян приглашают на велоквест

30 июля в Сургуте пройдет велоквест

Сургутян приглашают на велоквест
Фото: ССТ

В субботу, 30 июля в 12:00 состоится мероприятие для всех жителей Сургута. Организатор — застройщик ССТ.

Всех, кто любит кататься на велосипеде, решать ребусы, отгадывать загадки и просто обожает дух соперничества — приглашают на масштабный велоквест.

Участников ждёт увлекательное приключение по интересным местам города, продуманный маршрут с заданиями, яркие эмоции и отличная компания. Команды, которые покажут лучшие результаты — получат призы от партнеров:

● дома «Азбука», «Клюква» и «Severin»

● квартал «Булгаков»

● дом ZIMA

● игровой центр «Exit games»

● барбершоп «Man’s place»

● студия GASTRONOM маникюр и брови

Участие в велоквесте бесплатное. Возрастное ограничение — 14+

Как зарегистрироваться?

  1. Позвать друзей и собрать команду от 2 до 4 человек
  2. Заполнить анкету здесь.

Такое мероприятие точно нельзя пропустить! Регистрируйтесь и ставьте напоминание, чтобы не забыть.

Когда: 30 июля (суббота)

Во сколько: 12:00

Старт: ул. Ивана Захарова 9/2 (Центр продаж ССТ)


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Сегодня в 17:07, просмотров: 119, комментариев: 0
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