30 июля в Сургуте пройдет велоквест

В субботу, 30 июля в 12:00 состоится мероприятие для всех жителей Сургута. Организатор — застройщик ССТ .

Всех, кто любит кататься на велосипеде, решать ребусы, отгадывать загадки и просто обожает дух соперничества — приглашают на масштабный велоквест.

Участников ждёт увлекательное приключение по интересным местам города, продуманный маршрут с заданиями, яркие эмоции и отличная компания. Команды, которые покажут лучшие результаты — получат призы от партнеров:

● дома «Азбука», «Клюква» и «Severin»

● квартал «Булгаков»

● дом ZIMA

● игровой центр «Exit games»

● барбершоп «Man’s place»

● студия GASTRONOM маникюр и брови

Участие в велоквесте бесплатное. Возрастное ограничение — 14+

Как зарегистрироваться?

Позвать друзей и собрать команду от 2 до 4 человек Заполнить анкету здесь.

Такое мероприятие точно нельзя пропустить! Регистрируйтесь и ставьте напоминание, чтобы не забыть.

Когда: 30 июля (суббота)

Во сколько: 12:00

Старт: ул. Ивана Захарова 9/2 (Центр продаж ССТ)