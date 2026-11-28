Анализируя долгий жизненный путь Августы Илларионовны Царегородцевой можно смело сказать, как бы пафосно это не звучало, она не только с лихвой выполнила свой профессиональный долг, но и по-настоящему жила своей миссией, вкладывая в работу душу, стремление не только дать знания, но и воспитать личность, вдохновить ученика.

Удивительно интересным человеком и прекрасным рассказчиком слыла Августа Илларионовна. А какое удовольствие было слушать ее стихи! Словом – живая история!

Огромный вклад внесла она в военно-патриотическое воспитание юных сургутян, являясь одним из основных организаторов жуковского движения (благодаря ее работе было создано порядка сорока отрядов «Юных жуковцев»). Помимо всего прочего, создала хор патриотической песни ветеранов педагогического труда «Гармония», а также лекторскую группу по работе с молодежью города.

Своим трудолюбием, честностью, активной жизненной позицией Августа Илларионовна Царегородцева снискала огромное уважение жителей города Сургута.

… Родилась наша героиня 1 декабря 1926 года в поселке Среднеанинском Свердловской области в многодетной семье крестьянина-середняка. В 1937 году в поисках лучшей доли семейство двинулось на Север, но с переездом внезапно настигла беда: умерла мать. Шестеро детей остались с отцом. «Нас в трудные предвоенные и военные годы спасло то, что папа был непьющим и великим тружеником, - рассказывала Августа Илларионовна. – И нас воспитывал в труде и уважении к людям. Нам помогали всем, чем могли, соседи, а также администрация и профком лесозавода, а жили мы в то время в поселке Луговой Ханты-Мансийского округа».

А потом началась война, страшная, жестокая. Ребятишки бегали на берег к катерам, на которых уезжали в райцентр мобилизованные и добровольцы. Вот тогда-то пятнадцатилетняя Августа сделала выбор: буду медиком, чтобы идти на фронт, помогать раненым бойцам.

Студенты Ханты-Мансийского медицинского училища чем могли помогали фронту и Родине: сдавали кровь, собирали средства в Фонды Победы и обороны, проводили подписку на госзаймы, собирали теплые вещи для бойцов Красной Армии. Много работали: пилили, кололи дрова, косили, жали, рыбачили. Трудились в тылу в основном женщины и подростки: «Я до сих пор удивляюсь, откуда у нас брались силы, у полуголодных, чтобы вручную из трюмов барж поднимать мешки с мукой, крупой, сахаром на палубу и переносить на берег. А сила утраивалась от мысли: «А каково солдатам Советской Армии, партизанам, жителям в фашистской оккупации?» Это помогало выживать. Мы вместе со взрослыми переживали неудачи на фронте и радовались нашим победам. По радио и газетам мы следили за событиями на фронте, узнавали о героях, совершающих бессмертные подвиги ради спасения Родины. Какое высокое чувство советского патриотизма воспитала в нашем народе коммунистическая партия и советская школа! Ни одно капиталистическое государство не устояло против фашистской Германии, а наше социалистическое отечество не только выстояло, но и спасло хваленую Европу от фашизма…»

Учителя Сургутской средней школы № 1. На снимке А.И. Царегородцева во втором ряду вторая слева

На производственной практике в поселке Луговом Августа была агитатором и каждый день в шесть утра заходила в радиоузел, чтобы послушать последние известия, а потом сообщить медработникам больницы. И вот долгожданное известие: голос Левитана торжественно объявил, что фашистская Германия безоговорочно капитулировала! «Когда на улице сообщала это, меня обнимали, целовали, обливали слезами горя и радости! А потом стихийно собрали митинг. Все поздравляли друг друга с победой, радовались и плакали. Победа!!!»

После окончания войны Августу направили работать фельдшером в Юрты Сабун Ларьякского района, где в качестве транспорта были олени и облас. Но было нестерпимое желание учиться дальше. В Ханты-Мансийске закончила девятый и десятый классы и поступила в Тобольский учительский институт, затем заочно училась в педагогическом. Получив высшее филологическое образование несколько лет работала в северных населенных пунктах, в том числе поселке Тазовском на Ямале.

В 1966 году с супругом, мастером глубокого бурения, приехали на постоянное место жительства в Сургут. Работала в школе-интернате, затем в средней школе № 1: «Сразу влилась в прекрасный творческий коллектив, стабильный, сложившийся, но всегда находившийся в поиске лучших форм и методов обучения. Почти каждый учитель был личностью, асом в своем деле.

Директором школы был Андрей Николаевич Сибирцев, завучем Евгения Ивановна Хромова. Какие общешкольные вечера она готовила! А Андрей Николаевич подбрасывал новые идеи, мысли, то есть шел сам и вел коллектив в ногу со временем, даже опережая его. Много занимались общественно-полезным трудом…»

В 1969 году Августа Илларионовна была назначена завучем. За семь лет работы в этой должности часто совмещала обязанности директора, вела уроки литературы и русского языка в старших классах: «А как я любила свои предметы! Русский язык и литературу! Особенно советскую литературу. Очень жаль, что изменили программу в худшую сторону. Видимо, в теперешнее время «реформ» патриоты не нужны, а идеалом сделали доллар. Мою любовь к литературе чувствовали мои ученики, и с ними у нас сложились доверительные, уважительные отношения. Жаль, что время так скоротечно…»

На мероприятии в средней школе № 7

В 1978 году, после закрытия школы № 1, Августа Илларионовна перешла работать в седьмую школу. Помимо преподавания своих любимых предметов, руководила методическим кабинетом, советом наставничества, обобщала опыт лучших учителей: «Мне кажется, что в то время больше ценилась работа учителей, чувствовалось уважение к учителю со стороны учащихся и родителей, внимание со стороны школы и гороно. Школа давала необходимые знания, воспитывала высокое чувство патриотизма, гражданственности, активную жизненную позицию, являлась стартовой площадкой в большую жизнь, в вузы, на производство. Каждый ученик уносил частичку наших сердец, а мы говорили им: «В добрый путь! Не забывайте школу».

В 1983 году Царегородцева вышла на пенсию и вплотную, фактически до последних своих дней, занималась общественной деятельностью.

Ветеран труда с общим педагогическим стажем более сорока лет Августа Илларионовна награждена грамотами и медалями, среди них «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». За большой вклад в работу по патриотическому воспитанию Российским государственным военным историко-культурным центром при правительстве РФ в 2009 году до Дню России Августа Илларионовна Царегородцева удостоена почетной медали «Патриот России».

Ее натруженное и неравнодушное сердце перестало биться 21 марта 2017 года. Светлая память.