В Тюменской области рассчитывают собрать в 2027 году от 1,5 до 1,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Ожидаемая средняя урожайность — от 20 до 24 центнеров с гектара. Такой прогноз в правительстве региона дали изданию «Тюменская область сегодня». При благоприятной погоде сбор может оказаться выше, пишет «Тюменская область сегодня».

Общая площадь пашни под посев на юге области составляет около миллиона гектаров. Хозяйства рассчитывают сохранить площади под зерновыми и увеличить посевы технических культур. Существенных изменений по картофелю и овощам пока не ожидается. В севооборот включают рапс, лён, подсолнечник и сою. «Точные цифры появятся после утверждения структуры посевных площадей на 2027 год», — сообщили в областном правительстве.

Аграрии уже провели осеннюю подготовку пашни. В хозяйствах проверяют всхожесть семян яровой пшеницы, ячменя, овса и гороха, а также проводят их фитоэкспертизу. При выборе семян ориентируются на отечественные сорта, районированные для Западной Сибири. Часть хозяйств заранее заключает договоры на поставку азотных и фосфорных удобрений к весне, чтобы зафиксировать цены.

Параллельно хозяйства проверяют состояние машин, определяют объём ремонта, закупают запчасти и формируют запас топлива. К середине декабря сельхозпроизводители планируют определить, сколько единиц техники понадобится для весенних полевых работ.

В 2026 году тюменские аграрии собрали 1,3 млн тонн зерна. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, этого объёма достаточно для внутренних потребностей региона.