Из Сургута стало больше рейсов в Краснодар и Омск. В Краснодар самолеты будут летать четыре раза в неделю, в Омск – ежедневно. Также по субботам возобновились рейсы в Дубай. Всего этой зимой из Сургута можно будет улететь по 24 направлениям, сообщили в пресс-службе авиакомпании«ЮТэйр».

В расписание также вошли семь прямых маршрутов в города, откуда можно добраться до горнолыжных курортов:

Бишкек (Чункурчак) – по пятницам;

Горно-Алтайск (Манжерок) – по пятницам;

Минеральные Воды (Архыз, Домбай и Приэльбрусье) – по четвергам и воскресеньям;

Пермь (Губаха) – по средам и воскресеньям;

Сочи (Роза Хутор) – по понедельникам, средам и субботам;

Уфа (Абзаково) – ежедневно;

Челябинск (Солнечная долина и Завьялиха) – по понедельникам и четвергам.

Перевозка лыж, сноубордов и другого спортивного снаряжения входит в стоимость билетов по тарифам «Оптимум», «Премиум» и «Евробизнес». Для участников программы лояльности Utair Status уровней Silver, Gold и Platinum это условие действует на всех тарифах.

Ранее СИА-ПРЕСС изучил зимнее расписание аэропорта Сургута и выяснил, куда горожане могут отправиться этой зимой без пересадок.