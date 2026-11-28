В Сургуте полицейские при поддержке Росгвардии задержали 50-летнего владельца ритуального бизнеса по подозрению в поджоге офиса конкурентов. По версии правоохранителей, мужчина разбил ломом окно агентства, устроил пожар и скрылся с места происшествия на личном автомобиле, сообщили в полиции.

«При осмотре машины фигуранта стражи правопорядка обнаружили канистру с дизельным топливом. Кроме того, при обыске на рабочем месте злоумышленника были найдены факел с намотанной ветошью и шапка, от которых исходил резкий запах бензина. Все улики изъяты и направлены на экспертизу», – рассказали в полиции.

Ущерб потерпевшей стороне составил порядка шести млн рублей. Известно, что ранее подозреваемый был судим в Кургане за незаконный оборот наркотиков. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.