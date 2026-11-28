На прямую линию губернатора Югры поступило уже 2 147 обращений. Жители округа продолжают оставлять вопросы во «ВКонтакте», Telegram и через чат-бот в MAX, сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Дорогие земляки, благодарю за вашу вовлеченность. На прямую линию уже поступило 2 147 обращений. <…> Вместе с профильными ведомствами внимательно их изучаем, чтобы дать предметный и понятный ответ на каждый вопрос. Как и в прошлом году, в преддверии прямого эфира запускаем дополнительный канал связи – горячую линию», – написал губернатор в своих соцсетях.

Теперь задать вопрос главе региона можно и по телефону 8-800-350-00-86. Звонок бесплатный.

Активнее всего в этом году вопросы задают сургутяне. К утру 27 ноября от них поступило более 800 обращений. Чаще всего жителей Югры волнуют вопросы образования, строительства, ЖКХ и социального обслуживания. Для сравнения: в прошлом году до начала прямой линии губернатору направили почти 1 700 обращений, а с учетом звонков и сообщений во время эфира их количество достигло 2 055. Тогда югорчан больше всего интересовали строительство, ЖКХ и социальная защита.

Напомним, прямая линия с Русланом Кухаруком состоится 30 ноября в 15:00. Трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях губернатора, на телеканалах «Югра», «Россия 24», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1, а также послушать на радио «Югра» и «Радио России».