Россияне активно формируют «подушку финансовой безопасности» для будущей пенсии. Объем программы долгосрочных сбережений, где срок размещения измеряется в 15 лет, превысил 1,2 трлн рублей, россияне заключили 14,8 млн договоров. Такие данные были у Банка России на 1 октября.

К концу 2026 года, уже по прогнозам ВТБ, объем средств в ПДС может достичь 1,3 трлн рублей, а число заключенных договоров — превысить 17 млн. «Объем привлечённых средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую». Следующий этап — конвертация средств обязательного пенсионного страхования», — прокомментировала ситуацию заместитель гендиректора НПФ ВТБ Анна Пролиско.

По ее словам, число участников с начала года выросло в 1,5 раза. При этом за 10 месяцев они разместили в программе на 35% больше средств, чем годом ранее. Более 85% участников программы — люди старше 45 лет, на женщин приходится 65% договоров, на мужчин — 35%.