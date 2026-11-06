В бюджете Сургута ожидают около 900 млн рублей поступлений от имущественных налогов

Жителям Сургута начислили 1,46 млрд рублей имущественных налогов за 2025 год. Об этом на пресс-конференции рассказали представители Федеральной налоговой службы и администрации Сургута.

«Имущественные налоги с физических лиц играют важную роль в формировании местного бюджета. Стоит отметить, что в прошлом году жители показали очень хороший результат по уплате имущественных налогов. Сургут занял второе место среди муниципальных образований автономного округа», − рассказала директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

По ее словам, земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью поступают в бюджет Сургута. От транспортного налога город получает 20%, а остальные 80% направляют в окружную казну. При этом свою долю транспортного налога муниципалитет обязан потратить на ремонт дорог.

В городскую казну рассчитывают получить около 900 млн рублей. «Это весомая сумма для городского бюджета, которая позволяет всю зиму, например, содержать дороги, очищать их от снега, вывозить снег или отремонтировать капитальным ремонтом две школы», − отметила Новикова.

В Сургуте налогообложению подлежат 163 тысячи транспортных средств, 151 тысяча объектов недвижимости и 30 тысяч земельных участков. На город приходится почти 26% всех облагаемых налогом транспортных средств Югры и 30% объектов недвижимости.

Горожанам необходимо уплатить имущественные налоги за 2025 год до 1 декабря.