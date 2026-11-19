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Банк Уралсиб увеличил размер ипотечного портфеля до 165,3 млрд рублей на 01.11.2026 года – в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 10 месяцев 2026 года вырос до 33,5 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем за 10 месяцев вырос на 25% по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 24,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»