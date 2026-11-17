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Сбер и Минпросвещения России провели стратегическую сессию для региональных команд субъектов РФ по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в образовании. Мероприятие состоялось в Москве в крупнейшем кампусе «Школы 21» и объединило более 100 участников из 20 регионов страны, федеральных и региональных экспертов, представителей технологичных компаний.

Участники познакомились с ключевыми трендами и возможностями агентного искусственного интеллекта, протестировали решения с помощью ИИ-помощника учителя, получили практические навыки применения ИИ-агентов в работе педагогов и администрации школ и колледжей.

Мероприятие направлено на определение стратегии развития ИИ в системе общего и среднего профессионального образования РФ. Его цель ‒ сбор и структурирование экспертных предложений по развитию и регулированию ИИ, а также отбор приоритетных инструментов для включения в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для сферы образования.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ:

«Реинжиниринг должен лежать в основе всего, что вы будете переосмысливать через получение супертехнологии. Это революционные изменения, они могут быть с разными последствиями, поэтому самое главное, что вы должны сделать, ‒ не навредить. Академическая достоверность, подтвержденная тестированиями, ‒ то, что мы хотим сделать на этапе получения обратной связи».

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

«Важно, что нейросеть, разрабатываемая для системы образования, появится в дополнение к традиционной системе образования и к работе учителя ‒ так, чтобы повышалось качество обучения и образования школьников и развивалось единое образовательное пространство и система воспитательной работы. Необходимо соблюсти баланс в этой большой и очень нужной работе».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Очень важно, чтобы у учащихся и педагогов, которые готовят детей к жизни в очень быстро меняющемся технологическом мире, появилось суверенное и безопасное ИИ-решение, которое позволит еще более эффективно учить и учиться. Сбер развивает собственную фундаментальную модель ГигаЧат. Вместе с Правительством РФ, Министерством просвещения и регионами мы первыми в мире создаем специализированную ИИ-модель для школьного образования ‒ ключевой отрасли страны. Это позволит нам заложить фундаментальную основу ИИ-помощника учителя и обеспечить эффективное и безопасное внедрение ИИ в систему российского образования».

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