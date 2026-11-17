Работникам на окладе в 2027 году выгоднее всего уходить в отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, рассказал юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов.

Отпускные рассчитываются на основе среднего дневного заработка сотрудника за предшествующие 12 месяцев. При этом зарплата за фактически отработанные дни зависит от их количества в конкретном месяце.

В январе оклад распределяется всего на 15 рабочих дней, поэтому каждый из них стоит значительно дороже. Если сотрудник заменяет такие дни отпуском, выплата по среднему заработку может оказаться заметно ниже той суммы, которую он получил бы за работу. В месяцах с 22 рабочими днями разница между зарплатой и отпускными обычно меньше.

Именно поэтому длинные новогодние или майские выходные позволяют продлить отдых, но нередко приводят к снижению общего дохода за месяц. Если главная цель — получить больше денег, лучше выбирать месяцы без продолжительных праздничных периодов.

Продлить отдых можно, если присоединить несколько отпускных дней к государственным праздникам и обычным выходным. Например, отпуск с 1 по 3 ноября позволит не работать девять дней подряд — с 30 октября по 7 ноября. При этом важно различать обычные выходные и нерабочие праздничные дни. Субботы и воскресенья, попавшие внутрь периода отпуска, входят в использованные календарные дни. Государственные праздники, перечисленные в Трудовом кодексе, в продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не включаются и фактически продлевают отдых.

Совместить продолжительный отдых и сравнительно небольшие финансовые потери можно с помощью деления отпуска. Одну обязательную часть продолжительностью не менее 14 календарных дней эксперты советуют запланировать на месяц с 22 рабочими днями. Оставшиеся дни можно присоединять к праздничным периодам.

Например, 28 дней отпуска можно распределить следующим образом: взять три дня 24-26 февраля, четыре дня 9-12 марта, четыре дня 4-7 мая, 14 дней 5-18 июля и еще три дня 1-3 ноября. Вместе с праздниками и обычными выходными такая схема позволит получить 52 дня непрерывного отдыха в разные периоды года. Разделить отпуск подобным образом можно только по соглашению сотрудника и работодателя.

График отпусков на 2027 год работодатель должен утвердить не позднее чем за две недели до начала календарного года — до середины декабря 2026 года. После утверждения документ становится обязательным как для организации, так и для сотрудников.

Ранее СИА-ПРЕСС подробно разбирал правила расчета отпускных. На размер выплаты могут влиять премии, надбавки, повышение зарплаты, больничные и неоплачиваемые отпуска в расчетном периоде. Работодатель должен перечислить отпускные не позднее чем за три дня до начала отдыха.