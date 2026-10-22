Кто из молодых людей чаще всего использует «Пушкинские карты» для культурных походов

Чаще всего культурные события посещают 17-летние молодые люди с Пушкинскими картами. С начала 2026 года они оформили 1,15 млн таких карт из более чем 7,8 млн выданных для участников программы в возрасте 14-22 лет. По данным ВТБ — оператора программы, на втором и третьем местах по числу выпущенных карт — подростки 16 лет (1,12 млн) и 18 лет (1,06 млн). С начала года на посещение культурных мероприятий было израсходовано свыше 8 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей — на билеты в кино.

«Пушкинская карта за пять лет работы программы стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России», — прокомментировал Павел Тулубьев из ВТБ.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года по инициативе президента для повышения доступности учреждений культуры.