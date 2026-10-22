В Тюмени снизилось число преступлений среди несовершеннолетних

В Тюмени по итогам первого полугодия 2026 года наметилось снижение подростковой преступности. Результаты работы городской системы профилактики обсудили депутаты постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы, сообщает «Тюменская область сегодня».

В 2025 году в областной столице зарегистрировали 416 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этот показатель превышал уровень предыдущего года, однако в первые шесть месяцев 2026-го ситуация начала улучшаться. Заместитель главы города Яна Зубова связала положительную динамику с усилением профилактической работы.

В Тюмени действуют пять муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. За прошлый год они провели 103 заседания и рассмотрели около двух тысяч административных дел. По итогам рассмотрения 1 690 материалов окружными комиссиями к ответственности привлекли 999 законных представителей и 374 подростка. За первое полугодие 2026 года специалисты рассмотрели еще 708 дел.

Все дети, совершившие общественно опасные деяния, находятся на индивидуальном сопровождении. В профилактической системе задействованы 89 наставников, в том числе специалисты, не работающие непосредственно в социальной сфере. За шесть месяцев с учета сняли 57 несовершеннолетних.

Число преступлений в отношении детей уменьшилось на 3%, а количество посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних – на 14%. Вместе с тем общее число пострадавших детей выросло на 8%.

Почти все тюменские школьники с 7-го по 11-й класс прошли социально-психологическое тестирование для выявления рискованного поведения. С подростками, попавшими в группу риска, в дальнейшем работают психологи и педагоги, к профилактике также привлекают родителей. «Расслабляться рано. Работа эта межведомственная, и только совместные усилия школы, комиссии, правоохранителей и семьи дают результат», – отметила председатель постоянной комиссии Елена Бойко.

Ранее siapress.ru сообщал, что специалисты из нескольких регионов России приехали в Тюмень изучать местный опыт профилактики подростковой преступности и поддержки семей.