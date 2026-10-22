Югра ввела пятилетний ценз для социальных выплат многодетным семьям

В Югре для получения ряда региональных выплат теперь необходимо не менее пяти лет прожить в России в статусе гражданина РФ. Соответствующие поправки приняла окружная дума, сообщает ugra-news.ru. Новое требование распространяется на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячную выплату на проезд и единовременное пособие для подготовки детей к школе.

Пятилетний ценз стал дополнительным условием и не отменяет прежние требования. Например, для оформления выплаты на подготовку ребенка к учебному году семья по-прежнему должна прожить в Югре не менее десяти лет. По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой, поправки должны сделать поддержку более адресной и исключить выплаты людям, которые недавно приехали в Россию ради получения социальных пособий.

Ограничение не распространяется на участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов боевых действий, граждан России по рождению и участников программы переселения соотечественников.

Ранее siapress.ru сообщал о подготовке этих изменений. В августе власти региона предложили предоставлять дополнительные меры поддержки многодетным семьям при наличии российского гражданства у всех членов семьи и соблюдении пятилетнего срока проживания в России.