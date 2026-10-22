Власти Сургута потратят более четырех млн рублей на школьные автобусы для двух поселков

В Сургуте ищут перевозчика, который будет возить детей из поселков Юность и Снежный в школу №15 на улице Саянской. На это готовы потратить 4,26 млн рублей. Перевозки запланированы с 28 января по 31 мая 2027 года, говорится на сайте муниципальных закупок.

Автобус из Юности будет забирать детей на остановках «МК-32» и «МО-94», а из Снежного ‒ на остановках «Вячес», «Конечная» и «Снежинка». После занятий детей должны отвозить обратно.

В сильные морозы и непогоду школьные автобусы могу не выйти на маршруты. Перевозки отменят при температуре ниже -30 градусов, гололеде или видимости менее 50 метров. Решение об отмене рейсов принимает руководство школы не позднее чем за два часа до отправления. Родителей должны предупредить.