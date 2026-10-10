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Почти 85% детей с онкологическими заболеваниями в Югре достигают полной ремиссии

В Югре выстроена масштабная система лечения и поддержки детей с онкологией

Почти 85% детей с онкологическими заболеваниями в Югре достигают полной ремиссии
Фото Депздрава Югры

В Югре почти 85% детей с онкологическими заболеваниями достигают полной ремиссии. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения. По данным ведомства, региональная система помощи охватывает все этапы — от постановки диагноза до реабилитации, а при необходимости врачи направляют пациентов в федеральные центры.

Специализированную помощь детям оказывает Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Ее онкологическое отделение принимает пациентов до 18 лет с заболеваниями крови и онкологической патологией. Здесь работают 36 коек круглосуточного пребывания, включая шесть гематологических, и две койки дневного стационара.

Ежегодно лечение в отделении проходят более ста пациентов, до 50 из них — с впервые выявленными заболеваниями. За 2023–2025 годы врачи впервые диагностировали онкологические заболевания у 140 детей. Более 75% пациентов отделения приезжают из отдаленных территорий округа.

Часть детей продолжает лечение по месту жительства. Сейчас 20 пациентов с онкогематологическими заболеваниями получают поддерживающую химиотерапию под контролем специалистов нижневартовской больницы.

После завершения лечения врачи продолжают наблюдать детей: в первые два года осмотры проходят каждые три месяца, затем — по индивидуальному плану. В 2025 году на учете состояли 378 детей со злокачественными заболеваниями в стадии ремиссии.

Пациентов, которым необходима трансплантация костного мозга, специалисты направляют в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ежегодно такую помощь получают до десяти детей из Югры. Одновременно округ развивает донорство: в регистр доноров костного мозга уже входят более четырех тысяч югорчан.

С марта 2025 года нижневартовская больница применяет аппарат «АРДОК-1» для рентгеновского облучения донорской крови и ее компонентов. По информации депздрава, технология повышает безопасность лечения детей, получающих химиотерапию, пациентов после трансплантации костного мозга и с тяжелыми иммунодефицитами.

Отдельно ведомство рассказало о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром имени Дмитрия Рогачева. В федеральном центре проводят исследование CAR-T-терапии при агрессивных опухолях мозга у детей. Метод предполагает использование собственных иммунных клеток пациента, которые специалисты изменяют в лаборатории для прицельной атаки на опухоль. Речь идет об исследовании в федеральном учреждении, а не о проведении такой терапии в Югре.

По данным департамента, дети получают лечение бесплатно по полису ОМС. Лекарственную помощь финансируют из средств ОМС, регионального бюджета и фонда «Круг добра».

Ранее siapress.ru рассказывал, как житель Ханты-Мансийска Александр Ермаков стал донором кроветворных стволовых клеток для девочки. После вступления мужчины в регистр специалисты обнаружили генетическое совпадение с ребенком, которому требовалась помощь.


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10 октября в 11:36, просмотров: 1023, комментариев: 0
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