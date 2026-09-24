Вокалист из Урая Максим Шаморатов примет участие в шоу «Голос. Дети»

Юный вокалист из Урая Максим Шаморатов, известный как Рыжий Макс, примет участие в 13-м сезоне проекта «Голос. Дети». Об этом сообщает ugra-news.ru. Показ нового сезона на Первом канале начнется в пятницу, 25 сентября. Когда именно выйдет выпуск с участием Максима, издание не уточняет.

Максим занимается вокалом с трех лет. Он учится в студии эстрадного вокала «Скрим» при культурно-досуговом центре «Нефтяник» у педагога Анастасии Бакинской. В марте 2026 года певец стал лауреатом I степени всероссийского конкурса «Голос’Ок» в Екатеринбурге, где выступил с авторской песней. В конкурсе участвовали более 200 детей.

С песней «Рыжий Макс», которую он написал вместе с педагогом и мамой Натальей Шаморатовой, юный артист также стал лауреатом I степени международного конкурса VinArt и получил приз зрительских симпатий. В его числе наград — победы на конкурсах «Финальная Гранд-Премия 2022–2025» и «Новые огни».

В конце августа Максим с мамой поехал в Москву на отбор проекта. В опубликованном в соцсетях проморолике он исполняет песню «Комарово».

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