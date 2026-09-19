Сургут — экономическая столица Югры, но он должен стать и культурной столицей

К слову о том, что в рейтинге агломераций интегральный коэффициент у Москвы 99 из 100 возможных, а у Сургутской агломерации — 77 из 100 возможных. Замыкает тройку лидеров среди агломераций — «медведей» Санкт-Петербургская с 69 баллами из 100 возможных. Таким образом Сургут и его агломерация попали в клуб избранных столичных городов (Ханты-Мансийск и Тюмень отдыхают). Ханты вообще не попали в рейтинг, а Тюменская Агломерация заняла 28-е место.

К чему я все это говорю? К тому что Сургутская агломерация велика на самом деле и могущественна, но недооценена региональными властями. А известное выражение «политика есть концентрированное выражение экономики» забыто региональными властями напрочь. Прежде всего это градостроительная политика. Культурная политика тоже напрочь оторвана от экономики Сургутской агломерации. Что остается делать жителям Сургутской агломерации? Остается только вспомнить песню из 60-70-х годов: «Мы работаем как черти, буровые вышки ставим, мы шагаем по болотам в стопудовых сапогах, мы не где-то проживаем, а в таежном Королевстве. И не кто-нибудь, мы сами — нефтяные короли».

Сургутская Агломерация с населением в 836 тыс. жителей идет вслед за Москвой и областью, обогнав на вираже Санкт-Петербург и область. Это не только радует, но и к многому обязывает. Вернее, пора бы бросить моду «рядиться в тогу сирых и убогих». Пора заявить о себе и превратить Сургут из экономической столицы Югры в Культурную столицу Югры. Положение-то обязывает. Как-никак попали в клуб избранных, попали в столичный клуб.

И еще один сигнал снизу был услышан наверху. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и глава СФ Валентина Матвиенко намерены провести аудит форумов и конференций, проводимых в регионах, многие из которых не дают никакого положительного эффекта. Особенно такими не дающими результата форумами на мой взгляд, грешат в Ханты-Мансийске, где на такие мероприятия отвлекаются и чиновники, и бюджетные средства. Даже возникла необходимость многомиллиардных трат на ремонт гостиничного фонда в столице Югры за счет бюджета. По моему мнению, нужно сосредоточить силы чиновников и бюджетные средства на другие неотложные нужды, в том числе и в городах Сургутской агломерации. А «Дух огня», участие ХК «Югра» в чемпионате ВХЛ надо переформатизировать на принципах самофинансирования и самоокупаемости. Это надо считать как мой наказ для депутатов на новый парламентский срок.

Недавно мы подробно разбирали, как Сургутская агломерация не просто вошла в федеральный топ-5, а оказалась на втором месте после Москвы.