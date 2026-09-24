Председатель ТИК назвала несколько причин, которые могли повлиять на активность сургутян на выборах

В Сургуте на прошедших выборах проголосовали 173 143 человека − это 57,9% всех избирателей. Для сравнения, в 2021 году явка в городе составляла 35%. Итоги озвучила председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина.

По ее мнению, на активность сургутян повлияло сразу несколько факторов. В первую очередь она отметила информирование жителей и работу проекта «Информ УИК». Участковые комиссии также посещали предприятия, организации и учебные заведения города, где рассказывали о предстоящем голосовании.

При этом явка по городу была неоднородной. По словам председателя ТИК, активнее всего голосовали в центральной части Сургута. Более низкие показатели традиционно заметили на участках, связанных с дачными кооперативами.

«Людей у нас там всегда зарегистрировано очень много. Есть у нас, например, №409 участок, большой, 3 300 по численности избирателей. Но мы же понимаем, что люди на дачах зарегистрированы, но их там нет», − пояснила Гаранина.

Самые заметные цифры выборов в Сургуте, работа участков, жалобы наблюдателей и изменения в составе городской Думы − читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.