Второй день голосования в Сургуте продлится до 20:00

Сегодня, 19 сентября, в Сургуте начался второй день трехдневного голосования. Горожане выбирают депутатов Государственной Думы РФ, Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы Сургута. Все 130 избирательных участков открылись в 8:00 и будут принимать избирателей до 20:00, сообщает администрация Сургута.

По итогам первого дня голосования, 18 сентября, свой выбор сделали 67 460 сургутян – 23,20% избирателей.

Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить паспорт. Проголосовать можно на участке по месту регистрации, а при заранее поданном заявлении – по месту фактического нахождения.