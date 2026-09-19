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​В Сургуте начался второй день голосования

Второй день голосования в Сургуте продлится до 20:00

​В Сургуте начался второй день голосования
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 19 сентября, в Сургуте начался второй день трехдневного голосования. Горожане выбирают депутатов Государственной Думы РФ, Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы Сургута. Все 130 избирательных участков открылись в 8:00 и будут принимать избирателей до 20:00, сообщает администрация Сургута.

По итогам первого дня голосования, 18 сентября, свой выбор сделали 67 460 сургутян – 23,20% избирателей.

Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить паспорт. Проголосовать можно на участке по месту регистрации, а при заранее поданном заявлении – по месту фактического нахождения.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 260, комментариев: 0
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