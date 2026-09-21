​Владимир Якушев подвел предварительные итоги выборов в Госдуму

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал предварительные итоги выборов в Государственную Думу девятого созыва. По приведенным в исходных материалах данным после обработки 95,49% протоколов партия получила 57,82% голосов. Якушев поблагодарил избирателей, принявших участие в голосовании и поддержавших «Единую Россию».

«От всей команды «Единой России» хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришли на выборы, всех, кто отдали свои голоса за нас, несмотря на провокации», — отметил Владимир Якушев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Отдельно он остановился на условиях, в которых проходила избирательная кампания. По словам секретаря Генсовета, голосование впервые проходило во время специальной военной операции и на фоне повышенной информационной и террористической угрозы. Якушев связал высокую явку с консолидацией общества и призывом Президента России принять участие в голосовании.

«Но это сыграло совершенно другую роль: мы ещё больше сплотились вокруг президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — заявил он.

По словам Якушева, «Единая Россия» стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Среди субъектов, где партия получила высокую поддержку, он назвал Хабаровский край, Омскую, Курганскую, Ульяновскую, Ивановскую и Оренбургскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.

Владимир Якушев также сравнил результат нынешней парламентской кампании с выборами 2021 года. По данным, которые он привел, по партийным спискам «Единая Россия» увеличила представительство с 56% мандатов в 2021 году до 65% в 2026-м. Это соответствует 147 местам из 225. По одномандатным округам показатель, согласно его оценке, вырос с 88% до 92%.

Сам секретарь Генсовета объяснил итог кампании не одним фактором, а сочетанием нескольких направлений работы партии. В их числе он назвал федеральную пятерку кандидатов, итоговые форумы, подготовку новой Народной программы, деятельность региональных отделений, сторонников, «Молодой Гвардии Единой России» и Центрального избирательного штаба, который работал практически с декабря 2025 года.

«И наша пятёрка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, собирая предложение со всех уголков нашей огромной страны — всё было продумано и дало свой результат», — сказал Владимир Якушев.

После выборов партия намерена сосредоточиться на парламентской работе. Одним из ключевых направлений станет рассмотрение федерального бюджета. По словам Якушева, работа предстоит сложная и потребует поиска компромиссов между правительством и депутатами. «Ситуация непростая, будет очень много работы, много компромиссов и договоренностей. Непросто будет правительству и Госдуме», – сказал политик.

Якушев также обратил внимание, что в новом составе нижней палаты парламента будет много участников специальной военной операции. По его словам, им предстоит включиться в законодательную деятельность, а партийной фракции важно помочь им адаптироваться к новой работе и стать профессиональными законодателями.

Говоря о взаимодействии с другими фракциями, секретарь Генсовета подчеркнул, что партия намерена сотрудничать с парламентскими силами по ключевым для страны вопросам, в том числе связанным с безопасностью и федеральным бюджетом.«Всё, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — подчеркнул Владимир Якушев.

Еще одним важным этапом станет декабрьский съезд «Единой России». На нем планируется утвердить Манифест — долгосрочную программу работы партии, провести ротацию высших руководящих органов и внести изменения в Устав. «Будет большой пакет поправок в устав партии. Мы провели большую работу с первичными и региональными отделениями. Прошла большая консультационная работа», — рассказал Якушев.

В Югре явка на прошедшие выборы составила 62%, по предварительным данным по партийным спискам, «Единая Россия» набирает более 55% голосов, ЛДПР — около 15%, КПРФ — свыше 10%. «Новые люди» и «Справедливая Россия» получают более 5% каждая. При этом на одномандатных округах уверенно победили представители «Единой России» — Павел Завальный и Дмитрий Аксенов.