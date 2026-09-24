Новый ж/д вокзал Сургута достроят только в 2028 году

Новый железнодорожный вокзал Сургута готов на 26%. До конца 2026 года на объекте планируют полностью возвести каркас здания, а завершить все работы и открыть вокзал – в 2028 году. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры в комментариях под постом губернатора округа Руслана Кухарука.

Напомним, проект совместно реализуют правительство региона и ОАО «РЖД». Активная фаза строительства возобновилась весной 2026 года после длительной паузы. Задержку связывали в том числе с перепроектированием комплекса: в него решили интегрировать функции автовокзала, из-за чего потребовались новые конструктивные решения, пересчет стоимости и дополнительные согласования.

Летом стройка заметно продвинулась. В июне специалисты завершили контур первого этажа и приступили к монолитным работам на втором.

При этом история строительства нового вокзала растянулась уже на несколько лет. Соглашение между Югрой и РЖД было заключено еще в 2021 году. В 2022 году началась реконструкция старого здания: сначала демонтировали багажное отделение, затем установили временный павильон для пассажиров и приступили к сносу самого вокзала. Старое здание окончательно демонтировали в марте 2023 года. С тех пор пассажиров обслуживают во временном помещении.

Сроки нового строительства неоднократно менялись. Первоначально вокзал рассчитывали ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, затем назывался декабрь 2025-го. Позднее открытие планировали на 2026 год, после сроки сместились на 2027-й. В начале нынешнего года на паспорте стройки значился декабрь 2027 года, однако весной власти Югры уже назвали новым сроком конец 2028-го. Теперь Депдорхоз официально подтвердил этот ориентир.

Менялась за это время и стоимость проекта. Изначально строительство оценивалось примерно в 2,3 млрд рублей, позднее стоимость выросла до 5,8 млрд. Весной 2026 года губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил уже о 10 млрд рублей.

Сам будущий вокзал станет частью более крупного транспортного узла. Рядом с ним планируют организовать площадку для междугородних автобусов и личного транспорта, а через железнодорожные пути построить крытый надземный переход. Он должен связать вокзал, платформы и транспортно-пересадочный узел на улице Западной. В проекте предусмотрены лифты и эскалаторы.