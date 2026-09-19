С любовью к родному краю — очерк о прекрасном Сургуте и Сургутском районе 2001 года

Туристические фирмы Сургута, рекламные агентства и бегущие по экранам телевизоров строки приглашают нас на экскурсии и страны ближнего и зарубежного зарубежья, на острова Средиземного моря и Атлантического океана. Зовут также в Прибалтику и Карпаты, в Крым и на Волгу. Все это интересно и хорошо. Но сегодня мне хотелось бы пригласить сургутян в путешествие по нашему родному сибирскому краю.

Мест, по-настоящему красивых, по-сибирски строгих, здесь много, да и разгуляться есть где. Территория только Сургутского района превышает сто тысяч квадратных километров. На этой площади могли бы свободно разместиться такие европейские государства, как Бельгия, Дания, Албания, Люксембург вместе взятые.

Великая сибирская Обь, протекающая здесь в широтном направлении, делит район почти на две равные части. К северу и югу от водной магистрали тянутся огромные пространства, изрезанные густой сетью больших и малых рек. Лесные массивы чередуются с заливными поймами и лугами. В районе почти десять тысяч озер, большие площади заняты верховными болотами.

Да, у нас есть что посмотреть. Недавно группа энтузиастов совершила путешествие по Ляме-реке. Судя по всему, впечатлений у туристов много, решено даже сделать полнометражный фильм всероссийского значения и показать его по центральному телевидению. Один только Ляминский сор чего стоит. В весеннюю пору и в начале лета там целое море воды.

А до чего же красив Большой Юган, главная река Сургутского района! Его протяженность больше тысячи километров. На сотни верст тянутся его притоки Малый Юган, Нерусьях, другие небольшие речки и протоки.

Большой Юган берет начало с Васюганских болот в Томской области и впадает в Юганскую Обь. Берега реки всегда обитаемы. Люди жили там и три, и пять тысяч лет назад, только мы о них почти ничего не знаем. Легенды да сказания повествуют о храбрости и выносливости великих предков современных ханты.

Еще в начале XVIII века религиозные деятели активно внедряли православие среди населения севера Сибири. Но и сегодня мы не можем сказать, что христианство прочно прижилось на Югане. У ханты своя религия, свои духовные ценности и святые места. Впрочем, это касается тром-аганских, ляминских, пимских и других коренных жителей нашего края.

Юганская тайга – это родина югорских соболей. И не только соболей. Водится большое количество других пушных зверей. В реках и озерах – рыба, на суше – бесконечные заросли смородины, в борах – брусника, черника, на болотах – клюква. Особенно красиво на Югане осенью, в сентябре. Золотистые песчаные плесы сменяются крутоярами, где на темно-зеленом фоне хвойных деревьев пламенеют березы и ракиты, яркими красками отливают черемуха, рябина с гроздьями сочных ягод. Места, достойные кисти великого художника!

Юган издавна привлекал внимание путешественников и исследователей. В 1881 году там побывал шведский археолог и этнограф Фредерик Мартин. Он собрал большую коллекцию предметов быта и культуры, переправил все ценности в Стокгольм.

Большой ущерб юганской тайге причиняли лесные пожары, а в настоящее время ее губят и пожары, и так называемое освоение природных богатств края. Теперь на берегах реки работают тракторы, бульдозеры, экскаваторы, шумят буровые, прокладывают нефтепроводы. Юган просит защиты людей. Помочь ему могли бы ученые и студенты Сургутского университета, специалисты по экологии.

Не рубите мужики, не рубите, не губите дерева, не губите

Тром-Аган. В переводе на русский язык это словосочетание означает «небесная» (или «божественная») река». Она впадает в Обь многорукавной дельтой. В нее можно въехать ниже Банного и выше этой деревни, через поперечную Санину, по Малому и Большому Вачиму, через протоки Бабину, Крестовую, Лагарму. Все эти притоки и сам Тром-Аган богаты рыбой, на берегах растут черемуха и смородина. Большие заросли тальника, березовые острова сменяются сосновыми рощами. Нигде нет таких обширных клюквенных болот, как по этой реке.

А до чего же здесь привольно весной! В наши края прилетаю лебеди, гуси, утки. Из укромного убежища можно наблюдать их энергичную жизнь, слышать их говор, видеть дружные полеты на утренней и вечерней зорьках.

И лес оживает. Набухают почки на деревьях, вот-вот появятся листочки. Подходи к березе, и она напоит тебя свежей живительной влагой. Березовый сок – лучший весенний напиток. Напьешься его – и сил прибывает, и настроение поднимается, и работать больше хочется.

Со знатоком здешних мест коренным сургутянином Борисом Андреевичем Проводниковым мы много путешествовали по нашему району. Привозили с собой новые впечатления, а особо полюбившиеся места нарекли своими именами. Есть у нас остров Отдых Лебедей, что на Юганской Оби. Есть склон Марьиного Корня, что на протоке Казенной. Назван так за множество лечебных цветов и трав. По этой же Казенной, только с другого устья, в густых зарослях лежит озеро Одинокого Кедра, там промышляли карасей.

По Сухому Агану находятся озера Медвежьего острова. Много весен туда мы ездили, и всегда к нашему шалашу приходили медведи. Паслись недалеко от стана да поджидали, когда уедем, чтобы полакомиться остатками нашего обеда. Есть бокал Ночных Щук, Сырковый плес, остров Любви на Полое. И когда бы там ни проезжали, всегда видели влюбленные парочки. Красивое место, достойное молодых!

К чему все это рассказываю? Да к тому, что и в нашем районе можно организовать увлекательное путешествие в любое время года на лодках и катерах, на автобусах и мотоциклах, пешком и на лыжах. Только было бы желание и хороший организатор этого дела.

Говорят, что отдыхать в Сибири мешают комары. Да, в летнее время, особенно к вечеру, перед дождем, их у нас, действительно, множество. Одно время против комариных стай боролись целые эскадрильи самолетов, крупнейшие химические заводы вырабатывали для них яд, а они все равно делают свое дело, стали еще злее и живут теперь круглый год, перебравшись на зиму в подвалы домов.

Но истинному любителю природы и путешественнику комар не помеха. Есть и надежные средства индивидуальной защиты, да и в жаркий солнечный день они почти не причиняют беспокойства, а даже при небольшом ветре вообще исчезают.

Сургут находится в центре Западно-Сибирской низменности, рельеф местности почти равнинный. Но это не значит, что в любой уголок района можно легко добраться. Совсем нет. Попробуйте хотя бы на легкой лодочке подняться вверх по речке Черной километров на десять-пятнадцать, и вы убедитесь, что это непростой маршрут. Там есть где потренировать свою волю, силу, находчивость.

Со старожилами города Федором Александровичем Куйвашевым и Николаем Владимировичем Туполевым я каждое лето бывал на этой речке и знаю, что она из себя представляет – трудности на каждом шагу. Но зато там сохранились еще места удивительной красоты.

Организация путешествия по району – дело стоящее. Во-первых, это хороший отдых, не каждое же лето ездить на юг, в тесноту приморских пляжей. Во-вторых, экскурсии пополняют краеведческие знания каждого, кто в них будет участвовать, особенно для молодежи.

В-третьих, пожалуй, главное: экскурсии и путешествия помогут вызвать у людей уважительное отношение к природе. Посмотрите, что мы натворили в лесах, на лугах, водоемах! Взгляните по весне, когда сойдет снег, что творится в зеленой зоне города. Всюду свалки нечистот, металлолома, цемента, бетона, стекла, всюду поваленные деревья. Вдоль дорог с одной стороны образовались новые болота, с другой – лес высох от недостатка влаги или, наоборот, вымок от обилия ее. Подобные печальные картины можно наблюдать по дороге Сургут – Ханты-Мансийск.

Взгляните на сургутскую пойму, когда-то это был безбрежный зеленый луг. Сургутяне там отдыхали, а дальше, к Гусиному острову и за ним, ставили сено, по весне ходили на охоту. Была там знаменитая Тетюцкая лыва, куда слеталось много гусей и уток. Теперь вся пойма превращена в свалку. Большая часть луга изрыта канавами и котлованами, с некогда зеленых лужаек содран дерн. Пойма у нас одна-единственная, другой такой нет, и давно пора взять ее под защиту местных властей, научных и общественных организаций Сургута.

Сколько загублено речек! Близ Белого Яра текла когда-то Утопла. Красивая речка, с ней связаны многие легенды, она всегда была живая и богатая рыбой. Еще в начале 60-х местный колхоз добывал в устье Утоплой десятки тонн язя. Потом, с чьего-то молчаливого согласия, водоем перекрыли плотиной, и он погиб. Лет двадцать прошло с тех пор, как перекрыли Утоплу, а рыба по осени все еще собирается у той плотины, в поисках входа в живительный водоем.

Примерно так же поступили с Остяцким живцом.

Подобных примеров, к сожалению, много. Прогуляйтесь по правому берегу Оби от Черного Мыса до Белого Яра – он сплошь завален металлоломом, очень много железа, стали и чугуна навсегда замыла своим песком великая Обь. В устье Бардаковки под толщей грунта покоится пароход «Байкал», корпуса речных судов лежат в протоке Боровой, в речке Черной.

Так что воспитание у человека чувства уважительного отношения к природе – дело очень важное. Здесь хороши все средства – и правовые, и идеологические. Могли бы в этом помочь и старожилы города, которые знают родной край, его урманы, речки и озера.

2001 год.