Российские владельцы iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 ограничениями

Владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся как минимум с 18 ограничениями, связанными с недоступностью или неполной работой отдельных функций и сервисов Apple. Об этом пишут «Известия», протестировавшие новый смартфон.

В частности, российским пользователям недоступна Siri с персональным контекстом из-за отсутствия поддержки русского языка. Не работает и интеграция ChatGPT с голосовым помощником.

Ограничения затронули ряд возможностей Apple Intelligence. Среди них Writing Tools для переписывания и сокращения текстов, создание собственных эмодзи Genmoji, генератор изображений Image Playground и Visual Intelligence для распознавания объектов через камеру.

Также пользователям недоступны или ограничены расширенный поиск по фотографиям, функция Clean Up для удаления объектов со снимков и Live Translation, позволяющая переводить сообщения, телефонные разговоры и аудио через AirPods. Русский язык в этих возможностях пока не поддерживается.

Ограничения сохраняются и для платежных сервисов Apple. Кроме того, смартфон не сможет использовать 5G в России, несмотря на запуск сетей пятого поколения в 15 городах-миллионниках 11 сентября.

По данным издания, часть функций можно активировать после смены региона устройства и перехода на английский язык интерфейса. Однако это не решает проблему отсутствия русского языка в ряде инструментов Apple Intelligence.

Ранее мы писали, что цены на iPhone 18 серии в различных комплектациях будут варьироваться от 150 до 400 тысяч рублей.