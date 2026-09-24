В Сургуте 25 сентября пройдут учения в районе улицы Майской, 10/2

Прошедшие ранее антитеррористические учения в районе бывшего ГКЦ в Сургуте, фото администрации города

В Сургуте 25 сентября с 10:30 до 13:00 пройдут учения в районе улицы Майской, 10/2. Об этом сообщила администрация города.

Жителей попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам поблизости. В сообщении не уточняется, кто проводит учения.

Различные учения проходят в Сургуте регулярно. Например, в 2024 году подобное масштабное мероприятие включало представителей ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, экстренных служб, органов исполнительной власти ХМАО-Югры и органов местного самоуправления, и опасную ситуацию тогда отрабатывали на Сургутской ГРЭС.