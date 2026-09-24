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Тюменский бизнес занял три призовых места на окружном этапе премии «Экспортер года»

Экспортеры Тюменской области получили три награды премии «Экспортер года» в УрФО

Тюменский бизнес занял три призовых места на окружном этапе премии «Экспортер года»
Фото max.ru/operativnyishtabtyumen

Предприниматели Тюменской области получили три награды окружного этапа премии «Экспортер года. Сделано в России — 2026». Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Евгения Кация победила сразу в двух номинациях — «Индустрия моды» и «Женщина — экспортер года» среди малого и среднего бизнеса. Благодаря победе она прошла на федеральный этап премии.

Производственная компания «Слада» заняла второе место в номинации «Продукты питания» среди малых и средних предприятий. Победителей определяли по результатам экспортной деятельности за 2025 год. Всего на окружном этапе 25 компаний и предпринимателей получили 29 наград в 13 номинациях.

Директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Александр Горлатов связал успех предпринимателей с работой по выходу на международные рынки при поддержке регионального Центра поддержки экспорта. «Высокая оценка экспортной деятельности предприятий — следствие системной работы по масштабированию бизнеса на международных рынках совместно с командой регионального Центра поддержки экспорта. Обе компании являются держателями сертификата «Сделано в России» в категории «Надежность», повысили квалификацию в сфере ВЭД в акселерационной программе Школы экспорта АО «РЭЦ» «Экспортный форсаж», а также регулярно участвуют в международных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях», — отметил Александр Горлатов.

Церемония награждения прошла на ВДНХ в Москве. Премию организует Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».


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Сегодня в 11:02, просмотров: 236, комментариев: 0
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