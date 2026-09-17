Почему бюст Георгию Димитрову нужно вернуть в Сквер Дружбы народов в Сургуте

О сносе памятника Георгию Димитрову в Сквере Дружбы народов Сургута. Тут без вариантов: это большая градостроительная ошибка. Надо понимать, что Димитров был не только руководителем послевоенной Болгарии до 1949 года, был не только идеолог создания Балканской Федерации (Югославия — Болгария), но и ярым антифашистом. Его речь на лейпцигском процессе, когда компартию Германии пытались обвинить в поджоге, стала обвинительной речью нарождающемуся нацизму и фашизму в Европе. Димитрова тогда суд оправдал, но в гражданство и Болгарии, и в Германии ему отказали. Он стал гражданином СССР, долгое время жил и работал в СССР. До роспуска Интернационала в 1943 году он был одним из руководителей Коммунистического интернационала.

Демонтаж бюста Георгия Димитрова — неправильное решение. Его бюст надо оставить с новым постаментом, который должен стать доминантой обновленного парка. Неужели опять поставят стеклянную призму? Дружба народов — это хорошо и много ее никогда не бывает. К примеру, Балканы и Сургут были связаны почти 15-летней тесной дружбой. Почти две тысячи строителей-болгар из Болгарской строительной группы жили в Сургуте. И вычеркнуть их из истории города нельзя. Это ведь наша городская история. А здесь взяли и бюст Димитрова поместили в запасник краеведческого музея. Зашибись получилось!

Я, будучи в мае в Кисловодске, обратил внимание на то, что санаторий имени Георгия Димитрова живет и процветает. Да и памятник Феликсу Дзержинскому после благоустройства территории вокруг стал еще лучше. Памятник Серго Орджоникидзе, что у лестницы Леонидова санатория федерального значения имени Серго Орджоникидзе, тоже никто в запасник отправлять не собирается. Наоборот, этот санаторий проводит масштабную реконструкцию корпусов, выполненных в свое время в стиле конструктивизма.